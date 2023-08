SISTE HILSEN: Utenfor hjemmet der Sinead O’Connor bodde i Bray, har det allerede kommet mange blomster som en siste hilsen til artisten.

Sinead O’Connor begraves i dag

Det irske sang-ikonet døde i juli, bare 56 år gammel. Tirsdag begraves Sinead O’Connor i irske Bray, sør for Dublin.

Kortversjonen Sinead O'Connor, det kjente irske musikkikonet, begraves tirsdag i den irske byen Bray, sør for Dublin, der hun bodde i 15 år.

Begravelsesprosesjonen ga publikum en siste mulighet til å ta farvel med artisten langs strandpromenaden i Bray, før en privat seremoni.

Sinead O'Connor etterlater seg tre barn, og dødsfallet kommer etter sønnen Shanes selvmord i fjor.

Mange tilskuere la ned blomster utenfor O'Connors hjem og på ulike veggmalerier og hylleststeder.

I en uttalelse anerkjente familien O'Connors forhold til Bray og den omfattende kjærligheten hun mottok fra Co Wicklow-folket etter at hun «forlot oss for å reise til et annet sted».

Begravelsesprosesjonen slutter på Strand Road, hvor en mer privat seremoni blir holdt. Vis mer

BEGRAVES I DAG: Sinead O’Connor døde den 26. juli, 56 år gammel. Her fotografert i 1999.

VG oppdaterer denne saken!

Sinead O’Connor bodde 15 år i Bray, og det var i en pressemelding fra familien, gjengitt av blant andre The Guardian, at det ble opplyst O’Connor ville bli gravlagt i kystbyen.

Her vil publikum få anledning til å ta et siste farvel når begravelsesfølget passerer strandpromenaden i Bray. Deretter fortsetter følget til en privat seremoni.

«Sinéad elsket å bo i Bray og menneskene i byen. Med denne prosesjonen ønsker familien å anerkjenne all kjærlighet som er blitt vist henne fra folket i County Wicklow County WicklowFylket der byen Bray ligger. og andre steder, siden hun forrige uke reiste for å dra til et annet sted», heter det i pressemeldingen som ble offentliggjort søndag.

Sinead O’Connor etterlater seg tre barn - Jake, Roisin og Yeshua. Hennes 17 år gamle sønn, Shane, tok sitt eget liv i januar i fjor, et tap som gjorde et voldsomt inntrykk på artisten helt til det siste.

I morgentimene tirsdag hadde mange møtt opp utenfor Sinead O’Connors hus for å legge ned blomster. Også flere andre steder, blant annet i Dublins Temple Bar-distrikt, ble det lagt ned blomster ved og utenfor de ulike veggmaleriene av O’Connor og andre hylleststeder.

SØRGENDE KOLLEGA: Liam O’Maonlai, vokalist i Hot House Flowers, var en av mange som la ned blomster utenfor Sinead O’Connors bopel i Bray i forkant av begravelsen.

Erika Doyle, en rådgiver basert i Bray og et livslangt fan av Sinead O’Connor sier til Irish Mirror at det er en følelse av takknemlighet i Bray for at de i dag får sjansen til å ta et siste farvel med artisten.

– Det var fint å oppleve at familien på denne måten stadfestet forholdet som Sinead hadde med Bray, sier hun til avisen.

Familien vektla også Sinead O’Connors forhold til kystbyen sør for Dublin i sin uttalelse etter dødsfallet, der de også offentliggjorde at det vil bli en prosesjon langs byens strandpromenade for alle som vil ta et siste farvel.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: En kvinne går forbi et veggmaleri laget av Emmalane Blake i Dame Lane i Dublin.

«Sinead elsket å bo i Bray og folket der. Med denne prosesjonen vil familien anerkjenne den massive kjærligheten fra menneskene i Co Wicklow og områdene rundt, etter at hun forlot oss sist uke for å reise til et annet sted», het det i familiens uttalelse.

Prosesjonen avsluttes ved Strand Road der familien samles til en mer privat seremoni.

SØRGENDE FANS: Geraldine Channing og Michelle Buckley (til høyre) har vært fans av Sinead O’Connor og var klar for prosesjonen til ære for det irske sangikonet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post