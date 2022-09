NYGIFTE: Jennifer Lopez (52) og Ben Affleck (50) har både giftet seg i hemmelighet og holdt gedigen bryllupsfeiring.

Jennifer Lopez om bryllupet til Ben Affleck: − Gamle sår ble leget

Etter nær 20 år fra hverandre fortsetter Jennifer Lopez å hylle kjærligheten og sin ferske ektemann Ben Affleck.

– Noen gamle sår ble leget den dagen og vekten fra fortiden lettet til slutt fra skuldrene våre. Sirkelen ble sluttet – og ikke i det hele tatt slik vi planla det. Bedre.

Det skriver Jennifer Lopez om bryllupsfeiringen i siste utgave av sitt nyhetsbrev On The JLo. Nyhetsbrevet ble sendt ut torsdag kveld norsk tid til fansen.

Jennifer Lopez og Ben Affleck var som kjent atskilt i 18 år, og giftet seg og fikk barn på hver sin kant før de ble gjenforent.

Etter et hemmelig bryllup i Las Vegas, feiret de forrige helg bryllup på nytt med familie og venner til stede under en storslått fest i byen Savannah i delstaten Georgia.

ENDELIG GIFT: Det tok en brutt forlovelse og nær 20 år fra hverandre før artisten Jennifer Lopez og skuespiller og regissør Ben Affleck ble smidd i hymens lenker. Bildet viser bryllupsfesten i Savannah, Georgia, som paret hadde etter å først ha giftet seg i stillhet i Las Vegas.

– Ben og jeg lo kvelden før om å gifte oss igjen i vår alder. Vi hadde begge vært gift før, og vi er ikke akkurat barn lenger, men på en eller annen måte virket det nå som den eneste alderen som ga mening, sier Lopez i nyhetsbrevet.

Paret er enige om at man «må være klar for kjærlighet», forteller hun.

– Å kunne elske noen slik at du ønsker å være bedre for dem og gjøre dem lykkelige, fordi det å gi lykke og kjærlighet blir mer gledelig enn å motta det, er ekte, sublim, voksen kjærlighet.

Overrasket brudgommen

Den nygifte artisten skriver at hun og Ben Affleck for tyve år siden hadde snakket om at Marc Cohns låt «True Companion» ville være den perfekte bryllupslåten.

– Selv om Ben ikke visste det, ba jeg Marc om å overraske ham ved å synge den i bryllupet vårt. Han var sjenerøs nok til å komme, roser Lopez eksmannen.

Lopez skal ha bedt Cohn om å synge «The Things We've Handed Down», og gikk ned midtgangen til denne. Låten handler om det fantastiske ved å ha barn.

– Det var det perfekte valget da de fem barna våre gikk foran meg. De tyve årene mellom disse drømmene som ungdom og den voksne verden av kjærlighet og familie som vi omfavnet den dagen tilførte dette ekteskapet mer enn noen av oss noen gang kunne forestilt oss, skriver Lopez i nyhetsbrevet.

– Vi giftet oss ikke bare med hverandre; vi giftet disse barna inn i en ny familie. De var de eneste personene vi ba om reise seg for oss under bryllupsfesten. Til vår store ære og glede gjorde hver av dem det.

GULLKJOLE: I USA er det vanlig å ha en øvelsesmiddag, såkalt «rehersal dinner», før selve bryllupsdagen. Her sees Jennifer Lopez i gullkjolen hun bar under denne.

Broren ikke i bryllupet

Ben Afflecks skuespillerbror, Oscar-vinneren Casey Affleck, var ikke tilstede i bryllupet. Grunnen skal være forpliktelser knyttet til barna sine som han har delt omsorg med ekskona for.

Casey Affleck hyllet imidertid storebroren og hans nye, gamle kjærlighet på sin Instagram-konto.

– Gode ting er verd å vente på. Her er til vriene og vendingene, de nye startene, og til å finne reservoirer av gammel kjærlighet, skriver han.

– Velkommen til familien. Gjør deg klar for virkelig dysfunksjon! Tuller. Jeg tuller. Jen, du er en juvel. Vi elsker deg høyt!!! fortsetter Casey Affleck.

I likhet med storebroren fikk Casey sitt gjennombrudd som skuespiller med filmen «Den enestående Will Hunting» (1997) som Ben Affleck og kameraten Matt Damon vant Oscar for beste manus for.

Spøken om dysfunksjonell familie skyldes trolig rusproblemene både Ben Affleck og flere andre i familien har hatt. Begge brødrene har vært åpne om alkoholismen som i generasjoner har rammet familien.

Uventet frieri

Tidligere har Lopez røpet at hun satt i et boblebad og var «totalt uforberedt» da Affleck gikk ned på kne og fridde.

– Jeg var totalt uforberedt og ble bare sittende og se ham inn i øynene mens jeg smilte og gråt om hverandre, betrodde artisten i en et tidligere nyhetsbrev.

Da Lopez og Affleck tok slutt i 2003, oppga begge at enorme søkelyset fra verdenspressen hadde vært med på å gi kjærligheten nådestøtet. Begge etablerte siden familier og fikk barn med andre:

BRYLLUPSREISE: Både etter Las Vegas-bryllupet og etter bryllupet i Savannah reiste Jennifer Lopez og Ben Affleck til Europa på bryllupsreise. Her sees de i Milano 25. august.

Artisten Marc Anthony og Jennifer Lopez var gift i syv år fra 2004 til 2011. De fikk tvillingene Emme (14) og Max (14) sammen og har beholdt vennskapet etter at de skilte lag.

Affleck giftet seg på sin side medskuespiller Jennifer Garner (50) i 2005. De fikk barna Violet (16), Seraphina (13) og Samuel (10) sammen. Affleck og Garner tok etter lang tids separasjon ut skilsmisse i 2018.

