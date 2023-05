SYK: Sykdom tvinger Celine Dion til å avlyse alt av konserter resten av 2023 og hele 2024.

Celine Dion (55) avlyser alle konserter ut 2024

Den kanadiske megastjernen sliter med sykdom og kommer ikke til Oslo i september.

Det er Celine Dion selv som skriver dette på sin Twitterkonto.

– Jeg er så lei meg for å skuffe dere alle igjen... Og selv om det skjærer meg i hjertet, er det best at vi kansellerer alt til jeg er helt klar for å komme tilbake på scenen. Jeg gir ikke opp - og kan ikke vente til jeg ser dere igjen, skriver Dion.

Celine Dion oppdaget for en tid tilbake at hun lider av en sjelden sykdom som kalles Stiff Person’s Syndrome. Ifølge helsenettstedet NHI kjennetegnes tilstanden av økende muskelstivhet og smertefulle kramper utløst av bevegelser og ulike sinnsstemninger (emosjoner). Ofte starter sykdommen med ryggstivhet.

Dette er Celine Dion selv inne på i sin Twittermelding til fansen, der hun skriver at hennes legeteam nå vil fortsette å undersøke tilstanden for å kurere henne.

Celine Dion har måttet skyve på sine to Norgeskonserter tre ganger tidligere på grunn av sykdom og pandemi. Nå er det altså klart at hun heller ikke kommer til Telenor Arena den 27. 28. september.

