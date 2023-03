STORE GUTTER GRÅNER IKKE:Martin Gore og David Gahan faser visuelt fra kul til kull, men holder seg dunkle musikalsk.

Albumanmeldelse Depeche Mode - «Memento Mori»: Personlige jesuser

To aldrende og en død lager livets album.

Album: Elektropop

Depeche Mode

«Memento Mori»

(Columbia/Sony)

Hver dag kan være den siste.

Denne erkjennelsen er overalt i Depeche Modes mangslungne katalog og eksistens. Vokalist Dave Gahan døde først. Allerede på nittitallet stoppet hjertet hans. I to minutter.

I fjor sa derimot bandgrunnlegger Andy Fletchers kropp fullstendig stopp.

Så kan vi alltids gruble over hva Fletcher egentlig gjorde i det som nå er en duo. Om han primært var den dunkle elektronikapopens svar på Happy Monday-danseren Bez og generelte skapte mer liv, lått og stemning enn musikk.

Det er ikke så interessant her.

At han aldri mer skal gjøre hva han nå enn gjorde er en utløsende årsak til at dette albumet eksisterer. Og sannsynligvis hvorfor det også er så solid.

Vi snakker britenes beste på denne siden av 2000-tallet.

Ikke alene fordi «Memento Mori» med «Ghosts Again» har den første låten på like lenge som faktisk føles som en virkelig hit (beklager «Precious»). Produsent James Ford (Simian Mobile Disco) fra «Spirit» har fått bistand fra velronnemerte Marta Salogni. Hennes arbeid med alt fra Frank Ocean til FKA Twigs klinger igjen på samtlige av disse tolv låtene.

En synthdrevet, mindre svevende produksjon, der løpende arpeggiofigurer hele tiden lener seg på glanstiden. Sammen med en rytmisk forståelse som nikker framover.

De sutrende gitarsoloene kan bli litt for meget. Det er til å leve med.

For fra «Mental Overdrive møter David Bowie i Berlin»-åpneren «Cosmos is Mine», til den avsluttende salmen «Speak to me» forener åttitallets synthballader med hjertslagdissonerende basstrommer: Depeche Mode har funnet tilbake til essensen av seg selv. Mørk synthpop med like deler undring, håp og sjel.

Låttitlene er til og med nesten like; De har reist fra «People Are People» (1984) til «People Are Good»(2023) og «Never Let Me Go» (2023), i stedet for «Never Let Me Down Again» (1987).

Sistnevnte er for øvrig en brikke i «The Last of Us», slik «Just Can’t Get Enough» har også en rolle i «Cocaine Bear». Sånn for å understreke at 2023-tid så visst er Depeche Mode-tid.

Martin Gores låtskriversamarbeid med Richard Butler (Psychedelic Furs) er interessant, men ikke bare vellykket. «Ghosts Again» bærer tospannets signatur med honnør. Den blir nærmest blir en lavmælt versjon av New Orders oppdatering av «Bizarre Love Triangle». «My Favourite Stranger» er grei, ok, men ikke like enestående. «Don’t Say You Love Me», ikke en M2M-tolkning, er derimot helt unødvendig. Den kunne vært ryddet bort sammen med «Caroline’s Monkey».

Samtidig er det i sistnevnte at Gahan, nå visuelt sett synthvokalistenes svar på Jeff Goldblum, får synge «fixing’s better than healing».

Tidligere var memento mori – (latin for husk at du skal dø) – visstnok en gjengs høflighetshilsen. For å understreke at som i liv og kjærlighet er også det å dø en kunst som må ivaretas og bearbeides.

I 2023-versjonen av Depeche Mode blir de stående disse tre.

Men størst av alt er Døden.