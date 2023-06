VOKALIST: Till Lindemann under en konsert i Hannover i 2019.

Sterke anklager mot Rammstein: − Vi har rett til ikke å bli forhåndsdømt

Flere kvinner kommer med sterke anklager mot Rammstein-vokalisten Till Lindemann (60) og apparatet rundt ham. Det handler om overgrep mot kvinnelige fans på konserter. Bandet avviser påstandene.

Rammstein har nå leid inn et advokatkontor for å få en uavhengig gransking av påstandene, skriver Frankfurter Allgemeine

To av sponsorene til bandet har trukket seg denne uken, gamblingselskapet GG Poker og apotekkjeden Rossmann, melder Bild

Russiske Aljona Makeeva, som har hatt tittelen «castingdirektør» og vært nært tilknyttet bandet, har fått sparken, melder Frankfurter Allgemeine.

Makeeva anklages for å spille en nøkkelrolle i saken.

Rammstein oppfordrer på Instagram fansen sin til ikke å forhåndsdømme hverken dem eller kvinnene.

– Anklagene har rammet oss alle veldig hardt, og vi tar dem ekstremt alvorlig, skriver Rammstein på sin Instagram-konto.

– Til våre fans sier vi: Det er viktig for oss at du føler deg komfortabel og trygg på showene våre – foran og bak scenen. Vi fordømmer enhver form for overgrep og ber deg: Ikke delta i forhåndsdømming av noe slag mot dem som har kommet med anklager. De har rett til sitt synspunkt.

– Men vi, bandet, har også en rett – til ikke å bli forhåndsdømt, heter det fra metalbandet, som så sent som i fjor sommer opptrådte for 60.000 på Bjerke travbane, nordøst i Oslo.

Året før sto de på scenen på Ullevaal stadion. Bandet er for norgesvenner å regne.

Beskyldninger om dop i drink

Det var irske Shelby Lynn (24) som startet det hele da hun anklaget Lindemann og apparatet rundt ham å ha tilsatt narkotika til drinken hennes da hun befant seg på «Row 0» under en konsert i Vilnius.

LYSTE OPP BYEN: Rammstein sparte ikke på pyroteknikken da de besøkte Oslo i fjor sommer. Dette bildet av konserten på Bjerke er tatt fra Valle Hovin.

Euronews skriver at «Row 0» er navnet på en spesiell begrenset plass rett foran scenen reservert for en gruppe kvinner valgt ut av en person som Lynn identifiserer som Makeeva.

– En 60 år gammel, verdenskjent mann, skal ha fått kvinner rekruttert til konsertene sine, så unge som mulig, så føyelige som mulig, for å ha sex med dem før, under og etter showet, skriver Frankfurter Allgemeines kommentator Johanna Dürrholz.

– Det sies å være kvinner som samtykker til sex, og det er kvinner som nå hevder at de har blitt dopet, overrasket, ting skjedde mot deres vilje eller uten deres viten, fortsetter kommentatoren.

NORGE: Rammstein på scenen på Ullevaal stadion i 2021.

Influenseren Kayla Shyx beskriver på YouTube sine opplevelser på en etterfest etter en Rammstein-konsert den 4. juni 2022. Hun var der en av «Till Girls».

I likhet med andre kvinner kommer hun med påstander om maktmisbruk og seksualisert vold.

Har fortalt om eget rom

Shyx hevder også at det var Makeeva som inviterte henne. Hun sier at hun ble geleidet til et spesielt rom der det satt omkring ti unge kvinner, og at en av dem fortalte henne at de var plukket ut til å ha sex med Till Lindemann, skriver Spiegel.

FRONTFIGUR: Till Lindemann i Tyskland i 2019.

Frankfurter Allgemeines Johanna Dürrholz går i en kommentar så langt som å trekke en link til Ghislaine Maxwells rolle i Epstein-saken.

To kvinner har fortalt til Süddeutsche Zeitung om påståtte seksuelle handlinger som de ikke hadde samtykket til.

De mest alvorlige påstandene er kvinnelige fans skal ha blitt dopet i hemmelighet, skriver Spiegel.

