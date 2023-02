LILLA GORILLA: Murdoc Niccals, 2-D, Noodle og Russel Hobbs har endelig laget sitt beste album.

Albumanmeldelse Gorillaz – «Cracker Island»: Øy på landet

Og nå: Damon Albarn med det ferske familieprogrammet «Skal vi danse til endetiden?»

Her er noen tall: Damon Albarn runder 55 om en liten måned. Gorillaz markerer 25 i år. «Cracker Island» er karakterenes åttende album.

Det innebærer at frontfiguren Albarn – eller 2-D som hans animerte alter ego heter – nå har like mange album med Gorillaz som med Blur i hylla. Det kan Blur-folk som gleder seg til sommer og Øyafestival gjerne stoppe litt opp ved. Selv om de var på Øyafestivalen i fjor og fikk med seg Gorillaz der.

Eksplosivt

At den eksplosivt kreative Albarn holder seg imponerende aktuell for yngre generasjoner som noe annet enn en FIFA-låt bør være til inspirasjon for flere. Han mestrer ikke et album som virkelig holder seg oppe fra start til slutt.

Likevel er det lenge siden han har vært så høyt oppe som nå.

For det meste har både Gorillaz og Blur bestått av gode tendenser som sklir ut omtrent midtveis. Ja, også ekstremt gode «13» (1999). «Cracker Island» er i stedet en fokusert utvidet halvtime med store samarbeidspartnere, ukjente samarbeidspartnere og den stadig treffende evnen til å lydlegge tidsånden.

Her er både post-covid, post-Trump, prime time-nettroll og behovet for å rømme fra en verden i kaos. Generelt en videreføring av den dystopien vi liker å kalle livet. Der mye foregår under vann og/eller i drømme.

Det betyr ikke at man tar inn vann i sitt eget definerte mørke. Albarns evne til å skape vemodig jubel og optimisme i selv det verste av tider gir blant annet flere av de sterkeste låtene fra den kanten de siste 10–15 årene.

Perle

«Skinny Running» er en melankolsk synthpop-perle der hittil totalt ukjente Adeleye Omotayo markerer seg så sterkt og forsiktig på samme tid. Tittelåten og det påfølgende sterke andresporet viser at det er mer enn bare Pressemateriellet kan bruke knallgul markeringstusj på navn som Thundercats og Stevie Nicks.

På motsatt side er den «Knutsens drøm»-aktige «Baby Queen». Her forenes de to hovedprosjektene til Albarn i en fortelling om en drøm om en prinsesse fra en Blur-konsert i Thailand. (Det høres mindre rart ut i låten enn når man forteller om den.

At det dukker opp en «Music Sounds Better With You»-gitar inne på tittelsporet er nesten like naturlig og sjangerrotete som at Tame Impala-bandeier Kevin Parker får surre, betraktelig mer inspirert, på sitt sedvanlige merksnodige vis sammen med The Pharcydes Bootie Brown, sist hørt på «Dirty Harry» i dette universet.

Så kan man si hva man vil om at det siste årets største artist globalt reduseres til et gjestespill.

Bad Bunny virker å være fornøyd med denne hierarkiske ordningen.

For å parafrasere den altfor ofte siterte John Donne: Ingen band er en øy.

Etter et kvart århundre omfavner likevel Gorillaz sitt eget konsept så overbevisende og fengende smart at de gjør flink forutsigbarhet til en styrke.