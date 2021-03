FAR OG DATTER: Jamie og Britney Spears. Foto: AP

Britney Spears’ far Jamie sier han ønsker hun slipper vergemål

Det har den siste tiden vært en heftig debatt rundt Britney Spears vergemål, og nå sier farens advokat til CNN at han ønsker hun slipper vergemål.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Britneys far har siden datterens voldsomme kollaps i 2007, fungert som formynder for henne. Det som var ment å være en midlertidig ordning, ble en permanent løsning.

– Jamie ønsker ingenting høyere enn at Britney ikke skal trenge et vergemål, sier Jamie Spears’ advokat Vivian Lee Thoreen til CNN.

– Hvorvidt det er en slutt på vergemålet er egentlig opp til Britney. Hvis hun ønsker å avslutte vergemålet, kan hun legge inn en begjæring om det, fortsetter advokaten.

Det siste året har spekulasjonene om at Britney nærmest har mistet all frihet og kontroll over eget liv, skutt fart. «Free Britney»-bevegelsen har spredt seg over hele verden.

Bakgrunn: Britney vil gi verden innsyn i krangelen med faren

– Som enhver forelder er han ikke alltid enig når det kommer til hva Britney ønsker. Men Jamie mener at hver eneste avgjørelse han har tatt er i den beste hensikt overfor henne, sier advokat Vivian Lee Thoreen.

Hun har tidligere sagt at Britneys 68 år gamle far «utrettelig har jobbet for å beskytte datteren», og at det er takket være ham at hun har reddet finansene sine.

TV-dokumentaren «Framing Britney Spears», et prosjekt i regi av New York Times, har ført til ytterligere oppmerksomhet. Dokumentaren fikk terningkast 4 i VG.

Den sterke skjermingen av Britney, som gjør at ingen journalister skal ha nådd henne på flere år, er en vesentlig del av dokumentaren.

Popstjernen søkte i fjor om å få en midlertidig verge til å overta ansvaret permanent og dermed stoppe farens innblanding. Dette har pappa Spears motsatt seg.

Den siste rettshøringen i den bitre striden mellom far og datter, fant sted i februar. Der ble det bestemt at pappa Spears må dele vergeansvaret for datteren med en stiftelse.