HAN HETER IKKE WILLIAM: Han heter Thomas Hayes. Foto: TRULS QVALE/SONY

Ukens låter uke 10: Fra «Skam» til intens pop

Sondre Justad er ikke hjemme, Kamara er 17 år igjen mens Thomas Hayes formidler andres kjærlighetssorg. Det er noen av de musikalske hodene VG har har lyttet til denne uken.

Av Tor Martin Bøe

Kamara - «Young Dumb Foolish Girl»

Refrenget her ble frustrert formulert av Kamara (17), alene. Kamara (23) med støtte fra Skinny Days, omfavner den unge selvinnsikten i en kløktig ballade om å ikke snakke ned følelser. Som et motstykke til fjorårets dansbare lille sommerhit «20 Something». Der regnet en av de mest interessante nye vokalene det siste året seg gjennom livet hittil. «Young Dumb Foolish Girl» er mer alvorstung, men like klok, i bunn. Tidsbruken er pop-singelperfeksjon: 3 minutter. 32 sekunder

Emelie Hollow - «Trust You»

Den vennlige, nærmest barnlige stemmen bak Alan Walkers «Lily» skriver også klangfylt emosjonell mørkpop på egen hånd. Teksten er en kontrast til Kamara: Her er det et eksternt svik som utløser refrenget, ikke en intern selvkritikkavsjekk. Det er lett å avskrive «Trust You» som nok en åpenbar introvert beskyldning i elektronisk regnvær, men dette er iskaldt beskyldende og avskrivende på nesten alle de riktige måtene.

Keiino - «Unbreakable»

Mer Alan Walker: Aleksandra Rotans live-erfaring med bergenseren virker å gjøre seg mer og mer gjeldende i trioen bak årets MGP-sølvplass. «Unbreakable» er avkjølt emoelektronika proppfull av artiske metaforer om å være sterkere enn vinden i vintermørket og følge Polarstjernen. Det kunne vært tittellåten til fjorårets NRK-julekalender, eller rulleteksten til Frost 7. Fred Buljo sprer patostung stjernestøv, og Tom Hugo avslører seg som det svakeste vokalleddet. Helheten blir for mye norrønt jåleri i disse ører.

Hayes + Lovespeake - «Wasting Love»

Det fineste Thomas Hayes har hatt fingrene sine på etter «Skam» er den seige remiksen av Arifs «Hvem er hun». Til nå. Her har «Skam»-William Magnusson, som mange fremdeles assosierer ham som, fått hjelp av Alexander Pavelich til å lage noe passe høytravende og driftig. «Wasting love» nyter godt av Pavelich sitt beundringsverdige vokalarbeid og andres kjærlighetssorg. Låten er, som mye annet for tiden, tett på å være smart ordinær. Den havner likevel på riktig side i intenspopens venneforening.

GLAD Å VÆRE TRIST: Victoria Nadine er på vei opp og fram, men har ikke helt låtene til å være skikkelig glad enda. Foto: ACT

Victoria Nadine «Happy I’m Sad»

Victoria Karlskås Andersen jobber med et skriveteam som skriver låter som står så tett på palmesus a la Kygo, at man lett kunne tatt feil med forrige singel, «Be Okay». «Happy I’m Sad» har flere effektive låtskrivergrep som er gjenkjennelige, også fra denne uken. Det er muligens fordi den deler to låtskrivere med Thomas Hayes sin låt. Men også fordi refrenget her legger seg tett på alt mulig annet, i både tekst og drop. Dét er egentlig ganske trist, Victoria Nadine er en for god vokalist til så middelmådige låter.

Imagine Dragons - «Follow You»

Denne Las Vegas-kvartetten leverer fortsatt knakende sterkt for de som «bare» trenger å gire seg opp litt. Uavhengig av om disse skal lede en spinningtime eller en kvartalspresentasjon. For alle andre er «Follow You» den strevsomme dur-utgaven av bandets egen «Whatever it Takes». Bare at den har vært på Teams-samling med Billy Joels «We Didn’t Start the Fire» og et nettforedrag om å forstå Queen. En tilnærming til musikk man opplagt må kunne kalle kontraproduktiv. Og garantert mye mer usunt enn et brett med energidrikk.

Louien - «Better Woman»

Live Miranda Solberg, opprinnelig fra folk-kvartetten Silver Lining, debuterte med et syttittalls-klingende folkalbum to år tilbake. Her er hun påskrudd i et mer behagende og mildt støyende arrangement. «Better Woman» plasserer seg et sted mellom Superchunk og Smashing Pumpkins på «Siamese Dream». Hun utvikler seg altså tidskapselmessig flere tiår. Om det gjør henne til en bedre kvinne, aner jeg ingenting om. Men dette milde gitargrumset kler i alle fall stemmen hennes fullkomment.

Anson Seabra - «It’s Raining, It’s Pouring»

Seabra er forlengst det som i gamle dager het internettfenomen. TikTok-demoen av denne har millioner flere visninger enn de fleste med et plateselskap i ryggen klarer på en fullprodusert sak. Men: Amerikaneren er ikke tilbake med nok en vennlig sentimental pianoballade. Dette er regnfylt programmert og utbygget. Særlig landingen før det siste verset er mye mer imponerende enn hva for eksempel et helt tilfeldig valgt navn som Justin Bieber får til for tiden. Dessuten er det opptil flere byer på vestlandet som vil kreve denne som ny nasjonalsang.

ER IKKE HJEMME: Musti og Sondre Justad fant vårsola på Tøyen. Foto: SONDRE RØE/PETROLEUM

Sondre Justad feat. Musti - «Sorry»

Heftig Lofoten-vokal møter nedpå Tøyen-rap. I en tunglynt elektropoplåt synger Justad om å rømme og ta pause fra både egne og andres forventninger. Carl Wikström Ask, som også bidro på «Ikke som de andre» vet godt hvordan man skrur slik til. Sterke følelser og en merkbar mental fraværsmelding til tross: Musti sitt smarte, alltid kontrollert slentrende bidrag er det som virkelig river i hjertet.

I&I - «Tonight»

Denne lite søkemotor-opitimaliserte trioen har masse tung Oslorock-kompetanse i produsentburet. En rufsete variant av Big Star, bare med en relativt edruelig Keith Richards på gitar. Slike beskrivelser framstår fryktelig gubbete når det skrives og leses. Ikke tenk på det. Dette er noe man bør dynke seg med nå, rundt dag 365 av ulike nyanser av korona-lockdown: Et enkelt, utopisk, men likefullt komplisert riff og budskap formidlet på to effektive minutter.