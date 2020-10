RISTER PÅ HODET: Festivalarrangør-veteranen Toffen Gunnufsen, her avbildet i 2018 mens han fremdeles var tilknyttet Kadetten i Bærum, mener Kulturrådets kompensasjonsordning har store mangler. Foto: Odin Jæger

Festivalveteran refser Kulturrådet

– Hvorfor skal festivaler gå med overskudd i et slikt år da hele Norge taper penger? spør festivalgründeren Toffen Gunnufsen som er svært kritisk til Kulturrådets kompensasjonsordning.

Runde to av regjeringens kompensasjonsordning for kulturarrangører, deriblant de største norske musikkfestivalene, har vært gjenstand for bred debatt etter at søknadsfristen til ordningen som Kulturrådet forvalter gikk ut i september.

Kritikken har gått på hvor mye man kan søke for sommerens avlyste arrangement, og hva som skal være utgangspunktet for søknadssummen. I enkelte tilfelle kan flere festivaler oppnå et rekordstort overskudd i et år da de faktisk ikke arrangerer festival, slik Klassekampen skisserte sist uke.

Toffen Gunnufsen stiller seg bak kritikken.

– Kulturrådet stiller her med noe av den underligste kalkulatoren jeg har sett, der du mer eller mindre kan sette inn de tallene du selv ønsker, sier Toffen Gunnufsen til VG.

Av festivalene som har søkt mest i kompensasjon for sommerens avlyste arrangement, finner man Stavernfestivalen (38,5 millioner), Tons of Rock (36,1 millioner), Palmesus (35,1 millioner) og All Things Live som arrangerer storkonsertene på Voldsløkka i Oslo (38,4 millioner).

– Det meste her går under force majeure, hvilket egentlig betyr at du som arrangør sitter igjen med ekstremt lite kostnader. Om du for eksempel oppgir tapte inntekter i en størrelsesorden av 25–30 millioner kroner, så er de faktiske kostnadene kanskje 2 til 3 millioner. Her har departementet virkelig gitt et kreativt handlingsrom på mange plan, mener han.

Toffen Gunnufsen får støtte av gründer og tidligere medeier i Palmesus, Heine Strømme, som i Fædrelandsvennen tidligere i uken sa at «det er mange i bransjen som stiller seg undrende til hvordan denne søknadskalkulatoren er satt opp».

– Det jeg reagerer på er den konkurransevridningen det her åpnes for med flere titalls offentlige millioner i overskudd til enkeltaktører. Mye tyder på at det søkes på grunnlag av at festivalene i 2020 plutselig har blitt så mye større, gjentar Strømme overfor VG.

I år skulle Heine Strømme ha arrangert festivalen Sommerbris for første gang. Ironisk nok har han, på grunn av søknadskriteriene, rett på kompensasjon på 5,3 millioner kroner for en festival som ennå ikke er arrangert.

Ifølge kompensasjonsordningen kan arrangører få støtte etter snittresultatet for sommermånedene de tre siste årene, eller inntil budsjettert resultat for 2020.

Gunnufsen mistenker at det siste kriteriet har ført til at flere festivaler med lang fartstid – som Tons of Rock, Stavernfestivalen, Idyllfestivalen og Palmesus, for å nevne noen – i sine søknader har krysset av for at de ikke har arrangert tilsvarende arrangement de tre foregående årene.

VG har selv fått innsyn i søknadsdokumentene fra de nevnte festivalene som viser dette.

– Ved å åpne opp for å ta utgangspunkt i budsjettet, blir det ord mot ord. Du kan skrive det tallet du vil. Forskriften rommer også «arrangører som har gjort vesentlige endringer i kulturarrangement det søkes kompensasjon for». Mange vil nok hevde at de har gjort slike vesentlige endringer nå. Men hva er en vesentlig endring? Jeg vil hevde at å utvide en festival med en dag, kan være det. Men ikke hvis du bare har lagt til en scene ekstra, sier Toffen Gunnufsen.

VG har forelagt Kulturrådet det faktum at disse festivalene har eksistert i flere år og spurt om hvilke konsekvenser dette kan få for festivalene.

Kommunikasjonsrådgiver i Kulturrådet, Erica Berthelsen, svarer slik i en e-post:

– Vi ber om at søkere dokumenterer så mye de kan. Forskriften legger ikke opp til at man skal kunne søke om å få kompensert for billettinntekter og utgifter som er større enn det man ville hatt i et normalår, det vil altså bli en vurdering av dokumentasjon fra søker som ligger til grunn for endelig vedtak. Vi gjør alt vi kan for at alle skal få en rettferdig behandling, skriver hun.

Berthelsen legger til at Kulturrådet ikke kan gå inn på enkeltsaker så lenge søknadene er under behandling. Sist uke ba Kulturrådet om ytterligere dokumentasjon fra alle som har søkt om mer enn én million kroner.

– Det var ingen spesifikke funn, men vi fikk et samlet bilde av at det var en del forskjeller særlig blant de største søknadene, opplyser Kulturrådet til VG.

Den ekstra dokumentasjonsrunden fører til at utbetalinger neppe vil skje før i slutten av måneden.

– Jeg er glad for at det nå er en kontroll i forkant av utbetalingene, ikke en etterkontroll. Hvis pengene først har kommet inn, kan man gjøre hva man vil med dem. Jeg håper nå på en mer edruelig behandling av disse søknadene, påpeker Toffen Gunnufsen.

Selv trakk Gunnufsen seg som kunstnerisk leder i festivalen Kadetten i Bærum tidligere i år, men er fortsatt inne på eiersiden med ti prosent. Kadetten har søkt Kulturrådet drøyt 14 millioner kroner i kompensasjon for årets avlysning av festivalen.

