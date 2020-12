TV-AKTUELL: Sol Heilo i «Hver gang vi møtes: Jubileum». Foto: TV 2

Sol Heilo holdt fødselen «hemmelig» i ett år

Sol Heilo (38) kom for sent til «Hver gang vi møtes»-lunsjen fordi hun måtte pumpe brystmelk på kammerset.

Bitte lille julaften i fjor ble Heilo mamma for første gang. Det har hun aldri snakket om offentlig.

– Jeg er ikke redd for å fortelle om livet mitt, men når det gjelder andre mennesker, som barnet mitt, så er det noe annet. Han kan jo ikke velge selv, så derfor har jeg ikke skrevet noe i sosiale medier eller lagt ut bilder. Så ja, det er egentlig helt nytt, sier popartisten til VG.

Nå synes hun imidlertid det er hyggelig å fortelle at hun har fått barn.

– Det er jo det største som har hendt meg i livet.

Uansett blir det klart i siste episode av «Hver gang vi møtes: Jubileum» at noe har skjedd siden sist. Mens de andre artistene spaserer inn til lunsj i låven, står Heilo på rommet sitt og pumper seg – og kommer dermed for sent.

– Sønnen min var ikke med på gården, forklarer hun.

Etter at Heilo var med i «Hver gang vi møtes» første gang i 2019, ble livet snudd på hodet. Den tidligere Katzenjammer-vokalisten fikk endelig gjennombrudd i Norge.

Derfor ønsket 38-åringen å smi mens jernet var varmt. Og da hun ble gravid omtrent samtidig som programmet gikk på lufta, var det ikke aktuelt å trappe ned.

– Jeg turnerte helt til kroppen sa stopp, i åttende måned. Nå angrer jeg litt på at jeg holdt på såpass lenge, med banjo og ukulele – og tromme på magen. Det ble det litt voldsomt. Jeg kommer ikke til å gjøre det igjen, ler hun.

GRAVID: Her, under Spornesfestivalen i Arendal juli 2019, var Sol Heilo om lag tre måneder på vei. Foto: CATHERINE GONSHOLT IGHANIAN/VG

Men selv om magen vokste, var den aldri et tema i offentligheten.

– Kun familie, venner og noen konsertgjengere fikk det med seg.

Barnefaren er hun også taus om.

– Samboeren min liker å være under radaren, og det respekterer jeg. Men det jeg kan si, er at han er min klippe. Vi har vært forlovet siden 2009, men har ikke rukket å gifte oss. Jeg har jo alltid vært på turné om sommeren, smiler hun.

BISTAND: Dol Heilo hadde med sangere fra Sølvguttene i «HGVM»-finalen. Foto: TV 2

Katzenjammer var først og fremst et utenlandsband, og Heilo hadde mange år borte fra Norge.

– Som soloartist åpnet «Hver gang vi møtes» dørene for meg. Endelig fikk jeg spille for dem som faktisk bor i mitt eget land. Uten den muligheten hadde jeg rett og slett vært på et helt annet spor. Jeg er veldig takknemlig.

– Hvilket spor hadde du vært på da?

– Litt mer nudler og brokkoli. Og jeg hadde vært mye mer borte fra barnet mitt, trolig i utlandet.

På TV sier Heilo at hun har «en god dose ADHD og dårlig impulskontroll», men hun har aldri fått diagnosen fra lege.

– Jeg har ikke sjekket det, men går ut fra at jeg har det. I så fall ser jeg på det som en gave, smiler den energiske multi-instrumentalisten.

Heilo har æren av å runde av hele jubileumsserien med «Gabriellas Sång», en hyllest til Elisabeth Andreassen (62). Da blir det tårevått rundt bordet.

– Jeg er sjelden nervøs og gruer meg aldri til å stå på scenen, men dette temaet – døden – ble så alvorlig. Særlig med tanke på det Bettan har vært gjennom ved å miste ektemannen, sier Heilo til VG.

– Så jeg ble så nervøs som jeg aldri før har vært. For aller første gang tenkte jeg at «dette går kanskje ikke». Men det var litt godt å kjenne på den følelsen også. Det setter et ekstra preg på det man gjør.

Heilo tar generelt livet med knusende ro.

– Men jeg har et ganske uavklart forhold til døden. Jeg tenker på døden hver dag og har gjort det siden jeg var liten. En gang da jeg var fire år, spurte søsteren min om hvorfor jeg gråt. Da svarte jeg: «Jeg ligger og tenker på det evige liv», sier Heilo og humrer litt.

Hun mener døden er viktig å snakke om, og at det er et fremmedgjort tema i Norge.

– Derfor vil jeg belyse det.

GREPET: Elisabeth Andreassen under Sol Heilos fremføring. Foto: TV 2

Andreassen ble rørt over Heilos innlevelse.

– Jeg vet at Sol går så inn i materialet, om det så er meg eller sangvalget. Derfor var det så nydelig å få dette av akkurat henne, sier hun til VG.

– Sangen har betydd veldig mye for meg da den kom til meg da jeg trengte den som mest. Ikke bare en gang i 2006 (sikter til da kollega og venn Jan Werner døde, red.anm.) men den var også god å ha i 2016 da jeg opplevde en stor sorg.

ÅTTE: Disse runder av jubileumssendingen: (F.v.) Odd Nordstoga, Elisabeth Andreassen, Chris Holsten, Morten Abel, Marion Ravn, Kurt Nilsen, Sol Heilo og Henning Kvitnes. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Mens artister over hele verden har opplevd tøffe tider som følge av coronapandemien, kommer Heilo til å se tilbake på 2020 som et av de fineste årene i livet.

– Det handler om at jeg er blitt mamma og har fått masse tid med det nye, lille mennesket i livet mitt. Selv om jeg mistet så å si alle jobbene mine i 2020, lever vi i verdens beste land. Da har jeg ikke noe jeg kan klage på økonomisk, mener artisten.

– I mange andre land går artister dukken nå, men i Norge har vi et system for å forhindre det.

