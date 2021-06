HAR DET BRA: Det plager tilsynelatende ikke Britney Spears at hun ikke vet hva som skjer videre akkurat nå: – Jeg har det bra, sier hun. Foto: Eduardo Munoz / X01440

Britney Spears: − Vet ikke hva som skjer

Artisten er usikker om hun kommer til å stå på scenen igjen.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem i en video som Britney Spears har lagt ut på Instagram hvor hun svarer på spørsmål fra fansen. Et spørsmålene handler om hvorvidt hun kommer til å stå på scenen igjen.

– Jeg har ingen anelse. Jeg trives og har det bra nå, sier artisten.

I flere år har medier og tilhengere spekulert om Britney Spears trenger hjelp og om hun nærmest styres av faren Jamie Spears som er hennes formynder. Så sent som i april var hun også ute på Instagram og forsikret fansen om at det går bra med henne.

– Ja, jeg har det absolutt bra. Jeg er ekstremt lykkelig. Jeg har et vakkert hus og vakre barn. Jeg tar en pause akkurat nå fordi jeg nyter livet, sa hun i en tilsvarende spørsmålsrunde på Instagram.

De siste årene har mye av oppmerksomheten rundt Britney Spears handlet om nettopp hennes betente forhold til faren, Jamie. Han har siden datterens voldsomme kollaps i 2007, fungert som formynder for henne. Det som var ment å være en midlertidig ordning, ble en permanent løsning.

Ifølge TMZ har ikke Britney Spears et ønske om å avslutte vergemålet. Hun er fortrolig med det 13 år lange formynderiet, men det er innblandingen fra sin egen far, Jamie Spears (68), hun sliter med.

Det siste året har spekulasjonene om at Britney nærmest har mistet all frihet og kontroll over eget liv, skutt fart. TV-dokumentaren «Framing Britney Spears», et prosjekt i regi av New York Times, har ført til ytterligere oppmerksomhet. Dokumentaren fikk terningkast 4 i VG.