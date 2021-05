TIX videre til finalen: − Følte endelig at jeg var på hjemmelaget

ROTTERDAM/OSLO (VG) Det ble ingen pandemi-dagen derpå; Norge og TIX ble 18.mai klar for Eurovision-finale lørdag. Og nå vil TIX ha enda mer fokus på mental helse.

– Jeg har grått i rundt ti minutter nå, sa Andreas «TIX» Haukeland (28) da han gikk på scenen under pressekonferansen etter semifinalen.

Som aller første land ble Norge i tirsdagens semifinale av Eurovision Song Contest ropt opp som fortjent deltaker til lørdagens finale. TIX var derfor også først på den offisielle pressekonferansen, der han dessuten trakk sitt nummer i rekken av finalister kommende lørdag.

Norge skal fremføre sitt bidrag i andre halvdel av sendingen lørdag.

– Det føles veldig godt å vite at uansett hvordan det går nå, så har jeg gjort en av de viktigste opptredenene i mitt liv. En opptreden som jeg vet har betydd veldig mye for veldig mange i Norge, sier han til VG etter at finaleplassen er sikret.

– Jeg følte endelig at jeg var på hjemmelaget. Hele Norge hoiet og hoppet i sofaene sine, jeg er veldig takknemlig.

Se hvordan TIX feiret rett etter seieren:

– Jeg sang med hjertet, sa TIX rett etter fremføringen.

Lettelsen i ansiktet til Andreas «TIX» Haukeland kunne tydelig leses, trolig fordi han mistet lyden i monitor i starten av sangen, mens han på forhånd var litt bekymret over slitasjen på stemmen sin etter flere dager med prøver. Men det viste seg at både stemme og innsats holdt hele veien inn.

– Stemmen min er veldig sliten nå, sa TIX til VG noen timer før semifinalen i Rotterdam.

VGs anmelder mente at fremføringen av «Fallen Angel» i Rotterdam tirsdag kveld viste en litt nervøs TIX på scenen, men heldigvis ikke nok til å unngå lørdagens finale.

– Jeg føler jeg har klart det. Eurovision handler om diversitet, aksept og det å komme sammen. Jeg vil gjerne nå ut til så mange som jeg kan, sa en tydelig preget TIX.

– Jeg vil bare at folk skal føle seg bedre. Det har vært et miserabelt år for mange, sa han videre, og henviste selvfølgelig til corona-året.

Disse kom også videre i kveldens semifinale:

TIX vakte også oppsikt da han valgte å ta av seg solbrillene under sin fremføring.

På presskonferansen ble han spurt om det var viktig for han å ta av solbrillene.

– På en måte ja, sier TIX uten briller.

Han tar dem på.

– Det jeg ønsker å vise er at man kan snu sine svakheter til sine største styrker. Det var nødvendig å ta av brillene for å vise den svakheten jeg har.

– Etter å ha jobbet i motbakke helt siden jeg startet med musikk, er hele Norge bak meg, sa en beveget TIX til NRK rett etter at finaleplassen var sikret.

Årets finalen arrangeres lørdag 22. mai. Der møter TIX de forhåndskvalifiserte landene Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Storbritannia og Tyskland. Til sammen skal 26 land kjempe i finalen - totalt deltar 39 ulike land i konkurransen.