KLINTE TIL: Måneskin-gitarist Thomas Raggi (t.v.) og vokalist Damiano David. Foto: Måneskin/Instagram

Måneskin markerte Pride i Polen med heftig kyss

– Vi synes alle skal være helt fri til å være hvem faen de vil, meldte vokalist Damiano David fra scenen etter et dypt kyss med gitarist Thomas Raggi.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Polen er ikke kjent for å være LHBT+-vennlig. Det hindret ikke jubelen i å gå til værs da Eurovision-vinnerne i Måneskin markerte Pride ettertrykkelig lørdag kveld, under en konsert i Sopot.

Der rundet to av bandets mannlige medlemmer av fremføringen av hiten «I Wanna Be Your Slave» med et heftig kyss.

– Aldri feil

– Vi synes alle skal ha lov til å gjøre dette uten noe frykt. Vi synes alle skal være helt fri til å være hvem faen de vil. Takk, Polen. Kjærlighet er aldri feil, erklærte Damiano David etter kliningen.

Måneskin har postet et klipp av seansen:

Eurovision-bloggen Wiwiblogs påpeker at Polen neppe var tilfeldig valgt for en slik markering fra bandets side.

De viser blant annet til at bandet nylig figurerte på forsiden av italienske Vanity Fairs Pride-spesialutgave.

Harde kår

I 2020 hadde rundt hundre kommuner sørøst i Polen vedtatt resolusjoner beskrevet som fiendtlige for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner – og erklært seg «frie for LHBT-propaganda».

Deutsche Welle skrev nylig at den polske presidenten Andrzej Duda har fått kritikk for å mene at «LHBT er ikke folk, det er en ideologi».

Duda skal også ha forfektet at det var «enda mer skadelig enn kommunisme».