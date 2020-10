JULEFEIRING MED STOR STØTTE: Kurt Nilsen drar på juleturné for 11. år på rad – også i corona-året 2020. Foto: Frode Hansen, VG

Myndighetene støtter Kurt Nilsens juleturné med over 13 millioner

Kulturdepartementets stimuleringsordning sørger for milliondryss over noen av Norges største artister, som nå får gjennomført sine planlagte juleturneer.

Kulturdepartementets stimuleringsordning for kulturbransjen ble åpnet for søknader sist fredag, og flere har kastet seg rundt – og fått tilsagn på rekordtid.

«I går søkte vi om midler fra stimuleringsordningen. I dag fikk vi tilsagn om støtte. Makan til rask saksbehandling. Nå er vi letta og glade og høstens turné med totalt 40 konserter, kan gå sin gang», skriver Bjørn Eidsvåg på Facebook.

Hans selskap Quint AS har fått tre millioner kroner fra ordningen.

ÅPNE ARMER: Bjørn Eidsvåg er glad for julestøtte fra Kulturdepartementet. Foto: Mikalsen, Helge

Av de 21 søkerne som til nå har fått bevilget tilskudd fra ordningen, er det Kurt Nilsen og hans apparat som så langt har fått den største summen: 13,3 millioner.

Pengene går til selskapet Tune-In, som arrangerer Nilsen-konsertene.

Nilsen eier ti prosent av Tune-In, resten eies av selskapet All-In – hvor Nilsen-manager Jan Fredrik Karlsen, Jens Nesse og Petter Stordalen er de største aksjonærene, med ca. 80 prosent tilsammen.

Nilsen takker

Kurt Nilsen beskriver det som «en sann glede» at dette nå faktisk blir en realitet.

– Ingenting er bedre enn å få følelsen av å jobbe igjen, med de fineste folkene jeg vet – og aller viktigst, få møte publikum, sier han til VG.

– At Kulturdepartementet med regjeringen har bevilget penger til kultursektoren, og at Kulturrådet har behandlet dette så raskt, må vi alle si tusen takk for. Jeg ser virkelig frem til å komme på veien igjen og få skikkelig julestemning i en tid hvor det betyr, om mulig, enda mer, legger han til.

Takker Abid Raja

Jan Fredrik Karlsen, som har vært svært kritisk til myndighetenes håndtering av hans næring, sier til VG at dette er en gledens dag.

– Vi har blitt hørt på, og de har levert, sier Karlsen til VG.

– Vi leverte søknaden fredag ettermiddag, og er glade for at Kulturrådet nå har gitt oss et tilsagn så raskt, som vi sårt har ønsket og formidlet at vi trenger. En stor, diger tusen takk til kulturministeren, Kulturdepartementet og Kulturrådet!

Kurt Nilsen skal holde 26 konserter frem til jul. Turneen begynner 26. november i Tønsberg, og avsluttes 22. desember i Bergen.

Coronasituasjonen medfører at kun 200 tilskuere tillates å være tilstede per konsert.

Karlsen forklarer at de 13 millionene sørger for at turneen går som planlagt, og at hele næringskjeden – som blant annet inkluderer kulturhus, musikere, teknikkleverandører, crew og catering – får ta del i stimuleringsordningen.

Dette sørger ifølge Karlsen for at gapet mellom hva man får inn fra 200 solgte billetter og hva hele produksjonen faktisk koster, nå blir dekket.

– Det inkluderer et minnelig honorar til de som ikke er fast ansatte. Vi har argumentert for hva som er korrekt, og med coronasituasjonen tatt i betraktning.

Stimuleringsordningen har en total ramme på 500 millioner kroner, og gjelder ut året. Så langt har 120 søkt om midler.

– Jeg er glad for kultursektoren har vært så raske med å søke midler, og for at vi kan få ut de første utbetalingene så raskt, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, på rådets hjemmeside.

– Ordningen skal bidra til å øke aktivitetsnivået i kultursektoren, og ikke minst sikre at publikum over hele landet igjen får tilgang til kulturopplevelser.

