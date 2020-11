MILLIONGROSSIST: Alan Walker. Foto: Terje Pedersen/NTB

Dette skulle norske artister ha tjent i sommer

Sommeren 2020 ble noe ganske annet enn planlagt for norske artister. Snart vil også artistene som skulle tjent mest få kompensasjon for noen av sine tapte inntekter.

Nå nettopp

Covid-19 har ført til krisetilstand i kulturlivet generelt og konsertvirksomhet spesielt.

VG har laget en oversikt over hva en rekke av musikkbransjens største aktører oppgir at de skulle ha tjent på konsertvirksomhet – dersom sommeren 2020 hadde vært normal.

– De fleste norske band med en viss omsetning per år er den moderne sesongarbeideren. Normalt lever vi hele året av det vi greier å tjene på sommermånedene og ukene før jul, sier Eivind Berre, bassist i D.D.E. og daglig leder i bandets driftsselskap.

I oversikten under kan du se hvor mye inntjeningen var ment å bli for de enkelte artistene i perioden mai-august i år – både for hver konsert i snitt, og samlet.

Kritikk

Regjeringens forskjellige støtteordninger er under konstant og til dels ilter debatt.

Nylig ble det stor ståhei da det ble kjent at Kurt Nilsens juleturné fikk 13,3 millioner i støtte, fra den fortsatt ganske ferske stimuleringsordningen. Fra den har også D.D.E. fått seks millioner.

Den over 1,3 milliarder tunge kompensasjonsordningen for kulturlivet, som denne saken omhandler, har primært fått kritikk for lang behandlingstid – som pågår fortsatt.

Artistene vil få kompensert 50 prosent av sine tap dersom søknadene deres kvalifiserer. VG har gått gjennom søknadene. Alle artistene VG omtaler i denne saken, søker om millionbeløp i kompensasjon.

Les mer om ordningen her:

Fakta om kompensasjonsordningen 15. september var det søknadsfrist for kompensasjonsordningen rettet mot kulturlivet. Over 1600 søknader kom inn, ifølge Norsk Kulturråd. I skrivende stund har 112 av disse fått avslag, mens 1118 har fått sine søknader innvilget. 282 er under behandling, mens 117 er trukket. De fleste søknadene som gjenstår, ber om mer enn én million i kompensasjon. Alle aktører VG omtaler i denne saken har bedt om millionbeløp. Norsk Kulturråd, som forvalter ordningen, har bedt samtlige som søker millionbeløp om ekstra dokumentasjon på sine tap. Dette har gitt ekstra behandlingstid, og er hovedårsaken til at mange av søkerne ikke har fått endelig svar ennå. Pengetilførsel I utgangspunktet hadde ordningen en ramme på 950 millioner. Det var kun to tredjedeler av hva det ble søkt om, og det lå dermed an til at innvilgede tilskudd ville bli avkortet med en tredjedel. Imidlertid overførte Stortinget 392 nye millioner til ordningen – noe som medførte ytterligere forsinkelse, fordi overføringen måtte godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Godkjenningen kom 4. november. Tilførselen av midler betyr at alle søkere vil få kompensasjonen de ber om, så lenge søknaden kvalifiserer. Artistene VG omtaler har søkt kompensasjon basert på inngåtte kontrakter for sommeren 2020. En rekke artister har søkt om millionbeløp hvor kompensasjonen er beregnet fra snittinntekt for mai-august i 2017, 2018 og 2019 – disse er ikke omtalt i denne saken. – Formålet med ordningen er å kompensere for tap og merutgifter i forbindelse med hel eller delvis avlysning, sier statssekretær Gunhild Berge Stang i Kulturdepartementet. Ordningen omfatter både arrangører og underleverandører. I konsertsammenheng regnes artister som underleverandører. De får maksimalt kompensert 50 prosent av sine tap. – Grensen på 50 prosent baserer seg på en vurdering av at det ikke er rimelig at underleverandører kompenseres på samme nivå som arrangøren, sier Berge Stang. Disponerer selv Samtidig kan flere underleverandører – som bookingbyråer, management eller lyd/lys/rigg-arbeidere –søke om kompensasjon for tap i forbindelse med ett og samme arrangement. – Forskriften begrenser ikke antallet underleverandører som kan søke kompensert tap knyttet til samme arrangement, sier statssekretæren. Den som søker – som regel er det artisten selv, et bandmedlem, manager eller daglig leder i artistens selskap – står etter det VG får opplyst fritt til å disponere kompensasjonspengene etter eget forgodtbefinnende. – I hvilken grad regnes det med at artister som søker betaler sine egne underleverandører med erstatningen de får tildelt av Kulturrådet? – Det er lagt opp til at arrangør og underleverandør søker hver for seg. Jeg har ingen formening om eventuelt omfang av at artister/arrangører betaler underleverandør med erstatningen de mottar via kompensasjonsordningen. Kulturrådet opplyser til VG at alle underleverandører er bedt om kun å legge til grunn «sin del av kaken» når de søker. Artistene skal altså ikke legge ved alle inntektene og utgiftene knyttet til et arrangement, slik arrangørene må. Vis mer

Alan Walker

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 1.185.714

Totalt for 7 planlagte konserter: 8.300.000

Budsjettert resultat sammenlagt: 5.000.000

Søker kompensasjon på: 4.150.000

23-åringen er den eneste i denne oversikten som hanker inn over en million per konsert. Hans manager Gunnar Greve sa i sommer til Dagens Næringsliv at artistens selskap Alan Walker Concerts mister nær 100 millioner kroner i omsetning for 2020 på grunn av avlyste konserter verden rundt.

Sigrid

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 881.250

Totalt for 8 planlagte konserter: 7.050.000

Budsjettert resultat sammenlagt: 3.247.250

Søker kompensasjon på: 3.247.250

Sigrid Solbakk Raabe skulle blant annet varme opp for Taylor Swift på Voldsløkka i Oslo i sommer. 24-åringen har vært aktiv i studio de siste månedene, og har blant annet postet bilder av seg sammen med norske hitmakere som Ina Wroldsen, Stargate og Caroline Ailin.

Aurora

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 582.500

Totalt for 4 planlagte konserter: 2.330.000

Budsjettert resultat sammenlagt: 1.464.000

Søker kompensasjon på: 1.165.000

Aurora Aksnes (24) hadde kun fire festivaljobber på plakaten i sommer: Utkant i Gulen, Festidalen i Kvinnherad, Olavsfestdagene i Trondheim og Øya i Oslo.

Astrid S

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 505.000

Totalt for 10 planlagte konserter: 5.050.000

Budsjettert resultat sammenlagt: 2.638.432

Søker kompensasjon på: 2.719.530

Albumaktuelle Astrid Smeplass (24) har hatt flere kostbare utenlandsturneer, men har gode kår når det skal bookes spillejobber på norsk jord.

CC Cowboys

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 456.488

Totalt for 26 planlagte konserter: 11.868.700

Budsjettert resultat sammenlagt: 7.583.960

Søker kompensasjon på: 5.934.350

Anført av Magnus Grønneberg (53) holder CC Cowboys god kok 30 år etter gjennombruddet. Bandet er artistnavnet som søker størst beløp fra kompensasjonsordningen – på grunn av mange planlagte spillejobber i tillegg til prislappen.

Hellbillies

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 388.160

Totalt for 20 planlagte konserter: 7.763.200

Budsjettert resultat sammenlagt: 6.497.965

Søker kompensasjon på: 3.881.600

Når Hellbillies er på veien, er de ifølge manager Kjell-Ove Torkildsen som en liten bedrift.

– Det koster å holde 15-16 personer i jobb. Hellbillies har drevet godt i mange år og er opptatt av at slike ting blir gjort på en ordentlig måte. Nettopp derfor stoppet vi også med å booke flere konserter i god tid før Norge stengte ned i mars – vi så hvilken vei det kunne gå. Vi kunne for eksempel booket oss inn på mange flere konserter i august, men valgte ikke å gjøre det.

Han sier videre at kompensasjon vil bety mye.

– I høyeste grad. Så lenge man ikke får lov til å jobbe, er vi bare glad for at det finnes en forståelse for vår situasjon, og at noe av tapet vårt blir kompensert.

POSTGIROBYGGMESTER: Arne Hurlen. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Postgirobygget

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 337.443

Totalt for 21 planlagte konserter: 7.086.299

Budsjettert resultat sammenlagt: 2.545.946

Søker kompensasjon på: 2.545.946

Postgirobygget-sjef Arne Hurlen (50) har i det siste hatt en formidabel omsetningsøkning i selskapet Ambacd AS, som han eier alene og søker kompensasjon via.

Etter halvannet tiår med omsetning på 1,3 til 2,9 millioner i året, har Ambacd de siste tre årene hatt omsetning på rundt ti millioner årlig – med årsresultat før skatt på rundt fire millioner i snitt. Selskapet har ikke hatt årsresultat før skatt på under én million siden 2006.

BIGBANG-SJEF: Øystein Greni (46). Foto: NTB

Bigbang

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 307.500

Totalt for 14 planlagte konserter: 4.305.000

Budsjettert resultat sammenlagt: 2.046.020

Søker kompensasjon på: 1.936.959

– I likhet med de fleste artister har Bigbang en syklus der vi jobber et år eller to med nytt materiale, med lav konsertaktivitet, for deretter å turnere kraftig i kjølvannet av et nytt album, sier Øystein Ronander, daglig leder i Bigbangs driftsselskap Grand Sport Records.

– Vi hadde den mest omfattende runden på mange år i fjor, og den bookede turneen sommeren 2020 var en lenge planlagt avrunding av turnévirksomheten i forbindelse med albumet «Glory Chord». Pandemien har derfor truffet i et år da Bigbang skulle hatt relativt høy aktivitet.

Lars Vaular

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 291.000

Totalt for 10 planlagte konserter: 2.910.000

Budsjettert resultat sammenlagt: 1.173.000

Søker kompensasjon på: 1.173.000

36-åringen fra Bergen holder seg stadig varm i markedet med bejublede konserter som på Øya i 2017 og nye hits som fjorårets «Kroppsspråk» og Kygo-samarbeidet «Kem kan eg ringe».

Cezinando

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 271.915

Totalt for 10 planlagte konserter: 2.719.150

Budsjettert resultat sammenlagt: 2.719.150

Søker kompensasjon på: 1.359.575

Den bokaktuelle pop/rap-kometen Kristoffer Cezinando Karlsen (25) slapp sitt fjerde album 21. februar, og fikk Covid-19 midt i fleisen da utgivelsen skulle følges opp med turnévirksomhet. Etter to konserter på Sentrum Scene i Oslo var det stopp.

«Cezinando eier musikken sin selv og tar følgelig alle økonomiske støyter. Når et fullbooket liveår faller bort etter at produksjonen er helt ferdigstilt, har det åpenbart konsekvenser for all aktivitet – hvilke kunstneriske prosjekter som lar seg gjennomføre, hvordan og når. Stipender og støtte har med andre ord aldri vært viktigere for å opprettholde kunstnerisk produksjon og et bærekraftig artistliv», het det i en søknad til Norsk Kulturråd fra artisten tidligere i år.

PÅ SCENEN: Kari Bremnes under jubileumskonsert for Halvdan Sivertsen i Oslo Spektrum, i januar. Foto: Helge Mikalsen

Kari Bremnes

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 262.222

Totalt for 9 planlagte konserter: 2.360.000

Budsjettert resultat sammenlagt: 1.619.000

Søker kompensasjon på: 1.180.000

– For oss er konsertene vårt viktigste inntektsgrunnlag. Det er i hovedsak med disse vi kan planlegge og finansiere pre-produksjoner, innspillinger, videoer, webside – og ellers drifte selskapet, sier Kari Bremnes (63) til VG

– Kompensasjonsordningen gir oss en mulighet til å opprettholde en aktivitet og drift, i en periode der det meste av inntekter forsvinner.

LITE «RAI» I ÅR: D.D.E. Foto: Tore Kristiansen

D.D.E.

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 262.045

Totalt for 22 planlagte konserter: 5.765.000

Budsjettert resultat sammenlagt: 5.765.000

Søker kompensasjon på: 2.882.500

D.D.E.-bassist Eivind Berre (56), daglig leder i bandets driftsselskap Rai Rai Entertainment, kommenterer snittinntekten slik:

– Tallet representerer inntekten D.D.E. og Rai Rai skulle hatt i snitt når vi har trukket fra de kostnadene vi i år ikke har hatt knyttet til disse oppdragene – crew, reise, teknikk og så videre. Honoraret utgjør inntekten til det enkelte bandmedlems selskap samt driftsselskapet til bandet.

Søknaden fra D.D.E. – i liket med Cezinandos og Gabrielles – skiller seg noe fra de øvrige på listen, i kraft av å operere med samme beløp på kontraktfestede inntekter (brutto) og budsjettert resultat (netto). Berre forklarer det slik:

– Da vi har trukket fra kostnadene vi ikke har hatt i forbindelse med hvert oppdrag, er søknadssummen nettosummen artisten D.D.E. – driftsselskapet og bandmedlemmene i D.D.E. til sammen – ville hatt. Dette tilsvarer hvert oppdrags budsjetterte resultat.

FERSKE FAVORITTER: Rotlaus. Foto: Tylden & Co

Rotlaus

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 247.905

Totalt for 23 planlagte konserter: 5.701.825

Budsjettert resultat sammenlagt: 3.860.997

Søker kompensasjon på: 2.875.187

– Mange søker på gjennomsnittlig inntekt eller stipulert regnskap opp mot de tre siste årene. Vi er heldige som booker jobber ett år frem i tid og kunne søke med reelt tap som grunnlag, sier Rotlaus-sjef Bjørn-Marius Øyehaug (33).

Folkrockbandet fra Ørsta har markert seg ettertrykkelig både på strømmetjenester og live siden oppstarten i 2015. Deres selskap har hatt solid vekst, og fikk et årsresultat før skatt på 2,7 millioner i 2019.

– Vi søkte med hjertet og ikke med hodet. Jeg håper alle har gjort det samme.

Arif

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 232.059

Totalt for 17 planlagte konserter: 3.945.000

Budsjettert resultat sammenlagt: 1.870.050

Søker kompensasjon på: 1.557.286

Rapper Arif Salum (34) har kommet langt siden han vant NRKs «Urørt»-konkurranse i 2013; fjorårshiten «Hvem er hun» nærmer seg 20 millioner Spotify-spillinger, og han ble trippelnominert til Spellemann for 2017 så vel som 2019.

Gabrielle

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 226.294

Totalt for 17 planlagte konserter: 3.846.994

Budsjettert resultat sammenlagt: 3.846.994

Søker kompensasjon på: 1.923.497

Ifølge en søknad til Norsk Kulturråd fra Gabrielle Leithaug (35) i august ble det lagt ned betydelige investeringer i hennes liveproduksjon i 2019, som skulle oppskaleres ytterligere til 2020-sommerens festivaler.

«Det jobbes kontinuerlig med å flytte, justere og finslipe planer og produksjon så oppsettet fremstår like solid og relevant når det endelig blir mulig å gå på scenen igjen», heter det der.

Stavangerkameratene

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 222.691

Totalt for 17 planlagte konserter: 3.785.750

Budsjettert resultat sammenlagt: 2.445.600

Søker kompensasjon på: 1.892.875

Kameratene her er Kjartan Salvesen (44), Glenn Lyse (46) Tommy Fredvang (38), og Ole Alexander Mæland (41). De to førstnevnte vant hver sin «Idol»-sesong i 2004 og 2007. I 2016 slo de gjennom med en norskspråklig versjon av Aviciis «Wake Me Up», og i år skulle de på sin fjerde norgesturné.

Åge Aleksandersen

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 189.364

Totalt for 17 planlagte konserter: 3.219.196

Budsjettert resultat sammenlagt: 2.819.196

Søker kompensasjon på: 1.464.598

Den nå 71 år gamle rockveteranen havner kanskje overraskende lavt på denne listen, men det er en følge av fordelingsmodellen han og Sambandet har.

Summen på 189.364 i snitt per jobb er kun til Aleksandersen selv – eller nærmere bestemt selskapet Tekst og Musikk AS, som eies av kona Torill (4%) og parets tre felles barn (32% hver).

De seks medlemmene i Sambandet har søkt separat om kompensasjon, og har alle fått rundt 300.000 – ifølge Aleksandersens manager Tor Evensen basert på tall fra 2019, hvor inntektene var på ca. 600.000 per medlem i perioden mai-august.

Til VG sier Evensen at omsetningstapet for mai-august i år var på ca. 11,6 millioner kroner.

VARIABEL PRIS: Staut. Foto: Staut

Staut

Kontraktfestede inntekter i snitt per spillejobb: kr. 142,979

Totalt for 21 planlagte konserter: 3.002.550

Budsjettert resultat sammenlagt: 1.749.480

Søker kompensasjon på: 1.501.275

Denne Valdres-gjengen befinner seg også i folkrocksjangeren, som viser seg fruktbar på norsk landevei.

Dokumenter VG har fått innsyn i, viser at bandets enkelthonorarer fra sommerens kansellerte konserter varierte fra 70.000 til 400.000 – hvilket understreker at artister sjelden kommer med én fast prislapp.

Kun «eget tap»

Guri Langmyr Iochev, seksjonsleder for søknadsforvaltning i Norsk Kulturråd sier til VG at artistene kun kan basere søknaden på inntekter de har kontrakt på.

– Hvis søknaden er fra en soloartist, er tanken at denne skal lønne sine musikere og crew med denne erstatningen?

– Nei, kompensasjonsordningen er ikke slik. Der skal enhver kun søke for sitt eget tap.

Flere artister VG har snakket med viser til lønning av nærmeste apparat rundt seg når det er snakk om hva pengene går til.

– Det hender at et medlem av bandet søker på vegne av de andre og lager avtaler om å dele med dem, sier Iochev.

– Det samme gjelder i noen tilfeller booking og management. Så lenge det ikke søkes dobbelt har vi ingen problemer med det. Dersom noen har søkt dobbelt vil dette avdekkes i revisorkontrollen vi nå gjennomfører for alle søknader på mer enn én million kroner.

* Ut fra tallene oppgitt i søknadene har VG beregnet gjennomsnittlig kontraktfestet inntekt per konsert for hvert artistnavn. Samlet sum er fordelt på antall konserter søker fører opp som avlyst. Alle artister omtalt i denne saken er kontaktet av VG med forespørsel om kommentar til tallene.

Publisert: 11.11.20 kl. 21:42

Les også