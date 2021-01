Nye låter uke 2 – se terningkast

BIL: Mannen med hornene og bøtta er fremdeles mye bedre enn hodeplagget skulle tilsi. Foto: MAJOR

Emilie Nicolas, Lana del Rey, Bjørn Torske og Ringnes-Ronny er blant låtslipperne denne uken.

Ringnes-Ronny – «10 000 Mil»

Maskefjeset som ikke skal spille på Sandnes Kulturhus med det første fortsetter å lure ut stødig elektronisk pop. Kvaliteten er fremdeles varierende. Forrige uke var det den noe dottete «Monster». Denne uken leverer han derimot en varm og fengende hyllest til ensomheten ved lange bilturer, ikledd et virkelig solid M83 og Chromatics-aktig arrangement. Kan få selv den mest innbitte bussentusiast til å angre på at man ikke har lappen.

Lana del Rey – «Chemtrails over the Country Club»

Låttittelen, som også er tittelen på Lana del Rey sitt kommende album, er så perfekt at det er omtrent umulig å toppe den. «Chemtrails» er da heller ikke et spesielt overraskende eller imponerende Lana del Rey-øyeblikk. Snarere et litt stillestående sådan. Det skrider sakte fremover på et vis som ikke står tilbake for noe av det hun har gjort tidligere. Men så, i stedet for et voldsomt høydepunkt, fisler hele låten ut i… ingenting. Akkurat som tittelens konspirasjonståke.

SHEVIL: Bråkete kvartett lager monstrøst solid hardcore. Foto: JØRN VEBERG

Shevil -« Monsters on TV»

Denne solide Oslo-kvartetten har ikke gitt ut mye de siste seks årene. Her er de plutselig tilbake med en låt som garantert ikke handler om «Maskorama», men som lover veldig godt for det kommende albumet. Folk som synes vokal skal synges, ikke ropes, har lite å hente her. Selv om de tar feil. Så god melodiøs hardcore kan det aldri bli for mye av. Ikke norske band som tar navnet sitt fra en Melvins-låt heller.

Foo Fighters – «Waiting on a War»

Verdens greieste band markerer verdens greieste vokalist sin 52-årsdag med en oppstemt ballade. Egentlig høres det ut som ett svakt restespor fra svenske Soundtrack of our Lives, om de hadde vært fast inventar på gitarpub. Vente på krig er jo også noe å synge om disse dager, men her handler det altså ikke om å være klar for kamp, men frykten for at det skal bli krig. Til tross for det veldig jovialt blide melodibildet. Tempoøkningen i slutten, som til forveksling kan høres ut som Nirvanas «Territorial Pissings» er ikke så ille.

Bjørn Torske – Bommelom

En av Bergens og nasjonens mest banebrytende elektronikaartister følger opp det nydelige albumet «Byen»(2018) med en rytmisk EP om noe de fleste gjør hver dag. Det syv minutter lange signatursporet kan ved første lytt høres ut som en trommemaskintest. Det er i stedet et tydelig og fengende nikk tilbake til den rytmiske 2001-utgivelsen «Trøbbel» (2001). Årets mest barnslige låttittel? Garantert.

Dababy – Masterpiece

Mye har skjedd i livet til Jonathan Kirk etter den mildt sagt voldsomme suksessen med andrealbumet «Blame it on Baby». Årets oppfølger til «Rockstar» er mye hardere enn både den milliardhiten og det senere samarbeidet med Dua Lipa. Skuffende enkelt om hvor kul den nye dama, Danileigh, er. Eller rettere sagt, skuffende enkelt hard beat om hvilket mesterverk dama er. Linjene er egentlig helt grei halvromantisk skryterap.

USANNSYNLIG: Emilie Nicolas og Isah høres ut som en noe usannsynlig duett. Det er de på ingen måte. Foto: AKAM1/Sony

Emilie Nicolas med Isah «Who’s Gonna Love You»

Ur-fremføringen av denne, tja, remiksen, på P3 Gull viste at man faktisk kan kombinere to innadvendte artister og få dem til å skinne enda mer. Både Nicolas og Isah har sin egen helt unike vokal, selv om de ofte soner ut i sitt eget univers. Her forenes de i Nicolas sin originallåt, en allerede perfekt kjærlighetsdesperasjon. Selvsagt åpner Isah hakket for lett når får press til å kriserime på adress. Men senere tilfører han så mye skjønn andrevokal at dét bare er å ignorere.

Olivia Rodrigo – «Drivers license»

Debutanten Rodrigo turer fortjent rett inn på toppen av radiospillelister og singel-lister både her og der. Noe som muligens kan ha noe med at Disney-stjernen omtrent har teaset den konstant på Instagram i månedsvis. Det interessante er hvordan 17-åringen kanaliserer både det musikalske dramaet hun er med i på Disney+, og samtidig gjør en slags moderne forstadsdekadanse i samme kategori som Lana del Rey. Og gjør sistnevnte mye bedre enn sistnevnte, uten å prøve særlig hardt.