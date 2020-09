DANSER ALENE: Adrian Sellevoll danser alene på sin nye låt. Foto: SONY

Musikkanmeldelse: Nye låter uke 38

VG har gjort et utvalg og anmeldt ni låter denne fredagen.

Oppdatert nå nettopp

Adrian Sellevoll - Danser best for meg selv

Ikke la deg forvirre av Robyn-antydningen i tittelen. Dette er ikke godlynt melankolsk dansepop. Hittil i år har realitygrossist Sellevoll levert greie anthems som «Se meg» og «Boomerang» og myk guttastemning i «Skitne støvler». Årets fjerde singel er derimot anstrengt ungdomsskolepoesi. Plassert på av en mørklystig beat som høres ut som like deler av Chainsmokers-hiten «Don’t Let Me Down» og introriffet på The Cure’s «Plainsong». Det handler selvsagt om, visstnok personlig, innbitt smerte, og innholder en nyvinning innen «savner deg»: Vokal druknet i en hittil ukjent blanding av kjærlighetssorg og autotune.

Matilda - Thunder

Matilda Gressberg har fått med seg alt fra Dagny Norvoll Sandvik til Kristoffer Tømmerbakke og Tyler Hilton på sitt tredje album som kommer i dag. Det er bistand hun egentlig ikke trenger. Denne selvskrevne og selvproduserte sangen er et sterkt eksempel på nettopp det. En putemyk elektronisk popsak om stemningsskiftet som skjer noen entrer livet voldsomt og plutselig. Matildas milde vokal legger seg nært Nina Persson (The Cardigans) og fyller produksjonen med varme. Den slår ikke umiddelbart ned, men sniker seg inn etter gjentatte spillinger. I kontrast til det elektriske værfenomenet i tittelen.

GAMLE SAMMEN: B-Boy Myhre, Cezinando og husmannskost for eldre. Foto: LITTLE BIG SISTER

B-Boy Myhre ft. Cezinando - Gammel person

At Kristoffer Cezinando Karlsen er en gammel sjel bør være kjent i de fleste hjem. B-Boy Myhre er nok et mer ubeskrevet te-fat. Som produsent har Benjamin Myhre jobbet med både Cezinando, KingSkurkOne og Martin Hazy. Her har de gitt en hard og mørkt nedstrippet Ole Torjus Hovfvind-produksjon en omfattende og underfundig tekst. Som man riktignok må fokusere på å få med seg nyansene i, der linjene spretter mellom den harde beaten og til tider er mer uklare enn lydmiksen til Christopher Nolan. Likevel kan dette fort bli teksten man kan imponere farmor med å dra utenat denne høsten. En slags omvendt oldsplaining, altså.

Anitta feat. Cardi B & Myke Towers - Me Gusta



Den brasilianske superstjernen bidro på et av de beste sporene på Madonnas «Madame X«. Her har hun fått med seg allstedsværende Cardi B (det er da ikke akkurat lenge siden WAP). Likevel: Den føles noe for forhåndsprogrammert i fengende, men forglemmelige, rytmer og et refreng som blir litt for generisk. Selv de som ikke fulgte med i spansktimene vet at «Me gusta» betyr «jeg liker det». Perfekt designet for å få folk til bryte samtlige hjemmefesteregler og avstander, altså. Forvent et generelt forbud i Bergen ved første anledning.

Metteson - Harder

Skuespiller Sverre Breivik lager kraftig synthpop med Nils Bech-uttale. Hittil har han jobbet seg gjennom store lydbilder som ikke alltid har har matchet melodiene. Her treffer han derimot i en blanding av angst og viljestyrke til å formidle kjærlighetssorg på et helt annet vis enn for eksempel Adrian Sellevoll. Godt hjulpet av produsentene Matias Tellez og Vetle Junker er det noe skamløst og håpefullt over dette, der formidleren stiger insisterende og uredd ut av teksten. Dessuten synger han uforskammet bra. Når man kommer over uttalen.

El Papi - Vogue

El Papi har hatt et enormt moment med russebusslåten og nyordet «Sykepleierinnen». En sak hvis gode hensikter bare overgås av sin håpløst snublete tekst, men likefullt hjerneklistrende melodi. Her hyller den visirkleddde låtskriverprodusenten resultatet av egen fomlete nachspiel-sjekking. Der jeg-personen i låten lander sengeselskap langt over egen liga. Smått firkantet trykket sammen over et noen seigt repeterende takter. Fullstendig fri for annen sjarm enn den litt ungnaive vokalen som i alle fall kler den ekstremt sjokkskadete teksten. Håper at minst én i løpet av helgen tror at han synger «woke».

HJELVIK - North Tsar

Tidligere Kvelertak-vokalist Erlend Hjelvik debuterer med et betraktelig mer klarskjært uttrykk enn morbandet. I den forstand at der Kvelertak spiller seg gjennom minst tre-fire sjangre på første vers er Hjelviks nye band tydelig plassert i den vintermørke metallen. Det betyr doble basstrommer og iskalde gitarsoloer som legger seg tett på hjemkommunen til gitarist Remi André Nygård (Inculter). Immortal er i alle fall den sterkeste assosiasjonen som denne norrøne saken. Ekstra moro med den fiffige låttittelen, en motvekt til doom-labelnavnet «Southern Lord».

Kygo feat. Donna Summer - Hot Stuff



Kygo fortsetter å omarbeide fortiden. Tina «What’s love got to do with it» Turner-tolkningen var vel ikke akkurat ekstremt kreativt vellykket. Her vrir han derimot Donnas Summer og Giorgio Moroders første nikk mot rock. De ubehandlete delene fra originalen er selvsagt filt bort. Resultatet er mer tro mot opphavet enn den uinteressante Ibiza-versjonen fra 2018. Kygo legger inn mest av seg selv mellom refrenget og vers, i form av den obligatoriske vokalklippingen. «Hot stuff» er så kompakt i seg selv at den er vanskelig å virkelig ødelegge. Særlig «hot» er denne versjonen likevel ikke. Og da blir det jo bare «stuff».

IKKE GLEMMESAK: Astrid S. synger om hvor lett det er å glemme, på en låt som er vanskelig å glemme. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Astrid S - It’s Ok If You Forget Me

En ensom gitarballade er tredje forsmak på Astrid Smeplass sitt forestående debutalbum. Det vil si, det høres ut som om det er bare henne og gitaren, før produksjonen går over i en buldrende grunnrytme. Som i perfekt kontrast til Astrids stemme skaper en nydelig krisp og høstlig klang. Der stemmen hennes er mikset langt og tett fram, i et lydbilde som på ingen måte jåler seg til. Teksten handler om et lykkelig brudd, i den forstand at avsenderen nesten er litt skuffet over at det ikke var mer smertelig. Slik melankolsk, søtlig smerte skulle ikke vært lov å gi ut rett før høstjevndøgn. Det kan jo få selv de mest mørksynte blant oss til å tro at vi går mot lysere tider.

Fikk du med deg forrige ukes låter? Les anmeldelsene her

Publisert: 18.09.20 kl. 15:23 Oppdatert: 19.09.20 kl. 11:35