VAREMERKE: De fargede sauene er hvert år trekkplaster for Latitude-arrangørene. Dette bildet ble tatt torsdag – før publikumsinnrykket. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

De rosa sauene er tilbake

Etter ett års pålagt opphold, er de omstridte sauene på plass utenfor festivalområdet i Suffolk i England.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

England lettet mandag på de fleste pandemirestriksjonene, og denne helgen setter 40.000 musikkinteresserte gjester kursen mot Henham Park og den årlige Latitude-festivalen, melder Sky News.

Og tilbake er de sjokkrosa sauene.

Det ble store protester og skriverier sist festivalen ble arrangert – i 2019 – fordi dyrevernere krevde stopp på det de mener er en svært kritikkverdig tradisjon.

Latitude-arrangørene har nemlig gjort det til sitt varemerke å farge sauene som beiter utenfor festivalområdet. Tidligere år har de vært dyppet i alle regnbuens farger.

«KJENDISER»: Disse får omtale i britiske medier hvert år. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

Arrangørene forsvarte seg i 2019 med at fargingen av dyrene skjer på en ufarlig måte.

«Prosessen foregår ved at sauene dyppes i naturlig, vannbasert farge – noe de er vant med i sitt vanlige liv når de behandles for å beskyttes mot insekter, parasitter, fluer og lus», forklarte de.

I år er ikke sauene de eneste som vekker oppsikt. Festivalen har også satt opp en egen vaksinestasjon, sånn at alle som ønsker det kan få satt enten første eller andre dose.

Men før festivalgjengerne kommer så langt, må de for å slippe inn på området enten bli hurtigtestet for covid eller legge frem bevis for at de er fullvaksinert.

Ifølge Sky News har to artister måttet melde avbud fordi de nylig har testet positivt. Blant dem som går på scenen er David Albarn, The Chemical Brothers, Kaiser Chiefs og Supergrass.

