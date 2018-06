SINGEL: Kurt Nilsen Foto: Frode Hansen

Brudd for Kurt Nilsen

Publisert: 26.06.18 12:44 Oppdatert: 26.06.18 13:11

Forholdet mellom Kurt Nilsen (39) og kjæresten Oda Rivrud (29) er over

Det bekrefter Kurt Nilsens manager Jan Fredrik Karlsen overfor Dagbladet . Karlsen opplyser også at hverken Nilsen eller Rivrud har ytterligere kommentarer til bruddet. Det var Se og Hør som omtalte denne saken først. Ifølge bladet skilles de to som venner.

De to har vært sammen siden 2013. Da skrev VG at artisten meldte i i sosiale medier at han hadde fått seg ny kjæreste.

Sommeren 2013 ble det kjent at Nilsen skilte seg fra Kristin Nilsen etter syv års ekteskap. Paret har en sønn sammen. Nilsen har i tillegg en datter og sønn fra et tidligere samboerforhold.

I 2017 fortalte Kurt Nilsen til VG at han i en alder av 37 år hadde flyttet fra Bergen til Minnesund, hvor Oda Rivrud bor.

– Etter 37 år vet jeg hvordan det er å være bergenser, og det glemmer jeg ikke. Men når kjæresten er østfra må noen ofre seg, og denne gangen var det jeg. Men jeg vil alltid være bergenser i hjertet mitt, sa Kurt Nilsen.

Huset som de to kjøpte sammen for to år siden er på 350 kvadratmeter og ble i følge Romerikes blad lagt ut for salg i våres.

I intervjuet la han heller ikke skjul på at han stortrivdes i sitt nye hjem.

– Jeg har virkelig funnet roen i et rutineliv. Senket skuldrene. Det har helt klart gjort noe med meg. Dette er en ny epoke, sa Kurt Nilsen.

Forøvrig har Kurt Nilsen aldri tjent så mye penger som han gjorde i 2017. Ferske regnskapstall som VG innhentet for en drøy måned siden viser at 39-åringens selskap, Lord Records, i fjor hadde en omsetning på hele 12, 8 millioner kroner, mot 10, 1 millioner kroner året før.

Overskuddet er heller ikke å kimse av og soleklar ny rekord; 10, 4 millioner i pluss viser resultatet før skatt. Det samme tallet for 2016 var 6, 2 millioner kroner.

– Dette resultatet er ene og alene på grunn av publikum som kommer til mine konserter, så tusen, tusen takk til alle dere som gjør at jeg får drive med det jeg liker aller best å gjøre her i livet, sa Kurt Nilsen til VG via sin manager Jan Fredrik Karlsen.