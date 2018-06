POP Foto: Chris Pizzello / AP

Barry Manilow: – Kan ikke tro at dette skjer

Publisert: 15.06.18 10:58

Barry Manilow (74) skulle sparket i gang Las Vegas-showene sine torsdag. Sånn gikk det ikke.

Den amerikanske smørsanger-veteranen ble i stedet innlagt på sykehus med bronkitt. Dermed er alle de fire åpninskonsertene avlyst.

Planen var at starten på «Manilow Las Vegas : The Hits Come Home» skulle sammenfalle med hans 75-årsdag førstkommende søndag.

– Jeg kan ikke tro at dette skjer. Det nye showet vårt er helt klart, vi er alle klare, og alle hadde gledet seg til i kveld, sier artisten i en kunngjøring på Facebook .

Nå er han satt på kraftig antibiotikakur. Håpet er at han skal være frisk nok til å gå på scenen torsdag i neste uke.

Arrangørene ønsker trekkplasteret sitt god bedring:

– Vi håper han snart kvikner til. Barry kommer til å trollbinde publikum når han er på banen igjen 21. juni, skriver David Siegel, administrerende direktør i Westgate Resorts i Las Vegas i pressemeldingen.

Til tross for mange tiår i rampelyset, med hitlåter som «Copacabana», «Mandy», «Can’t Smile Without You» og «I Write The Songs», holdt Manilow privatlivet hemmelig frem til 2015. Det var først da nyheten om at han var gift med en mann , ble kjent. Da hadde Manilow vært sammen med manageren Garry Kief i nær 40 år. Paret giftet seg våren 2014.

– Da fansen fant ut at Gary og jeg var sammen, var de så glade. Reaksjonen var så vakker – fremmede som kommenterte «Så bra for deg!». Jeg er så takknemlig for det, uttalte sangeren til CNN .

Manilow var blant stjernene som opptrådte under Nobelkonserten i Oslo i 2011.