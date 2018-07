BEKLAGER: Elvis Costello (63) avlyser de siste seks konsertene av Europaturnéen sin grunnet sykdom. Her under en filmpremiere i London i 2017. Foto: Vianney Le Caer / TT NYHETSBYRÅN

Elvis Costello avlyser turné – alvorlig syk

Publisert: 06.07.18 12:03 Oppdatert: 06.07.18 12:19

Det britiske musikk-ikonet (63) avlyser sin pågående Europaturné grunnet «aggressiv» krefttype. Deriblant en opptreden på Tysnesfest.

Artisten Elvis Costello (63) annonserte torsdag at han med hensyn til egen helse har sett seg nødt til å stryke de siste seks konsertene fra sin pågående Europaturné. Det melder BBC .

Costello gjennomgikk en operasjon i mai, der han fjernet en kreftsvulst.

I en uttalelse på Costellos egne hjemmesider , heter det at artisten etter sterkt ønske fra lege avbryter konsertrekken, da restitusjonen har tatt lengre tid enn forventet i en hektisk turnéperiode.

– For seks uker siden ringte spesialisten min meg og sa, «Du bør begynne å tippe i lotteriet». Han hadde sjeldent, om noen gang, sett at en så liten, men veldig aggressiv, ondartet kreftsvulst kunne fjernes i en eneste operasjon, skriver Costello selv.

Skulle spille på norsk festival

Med 90-minutter til to timers opptredener hver kveld ble tempoet for høyt for artisten bak låter som «Oliver’s Army» og «I Can’t Stand Up For Falling Down».

Nå beklager han til publikum på de avlyste konsertene, deriblant en opptreden på den norske festivalen Tysnesfest neste helg.

– Mine unnskyldninger går ut til de med billetter i Manchester, Pula, Graz, Vienna, Tysnes og Rattvik, men jeg vil heller skuffe våre venner der ved ikke å dukke opp, enn å presse på med et show som er komprimert og potensielt setter helsen min i fare, meddeler Costello.

Arrangørene bak Tysnesfest skriver i en uttalelse torsdag formiddag, at de allerede har funnet Costellos erstattere.

– Vi har faktisk ikke bare fått inn én, men to fantastiske artister! Hellbillies og Sondre Justad har kastet seg rundt og ryddet plass i kalenderen, melder arrangøren.

Ny plate

Costello byr imidlertid ikke bare på dårlige nyheter i uttalelsen. I oktober gir han nemlig ut ny musikk.

– «The Imposters» og jeg – sammen med flere av våre andre venner – har laget en fantastisk ny plate som vi er oppriktig stolte av, opplyser han.

Costello giftet seg med jazzsangerinnen Diana Krall (53) i 2003. De har to tvillingsønner sammen, født i 2006.