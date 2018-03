EKS-PAR: Selena Gomez og The Weeknd på Costume Institute Gala i Metropolitan Museum of Art i New York i mai i fjor. Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGESAMERICA

The Weeknd hinter massivt til Selena Gomez i ny låt

Publisert: 31.03.18 17:14

På sitt nye album utbroderer The Weeknd (28) etter alt å dømme kjærlighetssorgen over Selena Gomez (25). Men han hinter trolig også til en annen berømt eks.

Albumet «My dear Melancholy» har fått amerikansk presse, deriblant, Vanity Fair , E» Online og Musictimes.com, til å spekulere vilt. Også fansen drodler heftig i sosiale medier. Hver eneste låt er studert og «dissekert». Særlig balladen «Call Out My Name» antas å være tydelig tale til nettopp ekskjæresten Selena Gomez .

Der synger The Weeknd nemlig til en ikke navngitt kvinne at « jeg hjalp deg ut fra et knust sted. Du trøstet meg, men å falle for deg var et feilsteg », og « da ting var vanskelig, holdt jeg deg hardt inntil meg ». Han synger også: « Jeg sa jeg ikke følte noe, men det var løgn. Jeg skar nesten ut en del av min egen kropp for å redde livet ditt ».

Bakgrunn : Selena Gomez var livstruende syk

Alt dette ser ut til å passe godt på popprinsessen. Gomez har snakket åpent om at hun hadde det tungt etter bruddet med Justin Bieber (24), at hun slet med depresjon da hun fikk diagnosen lupus og senere nyresvikt – og ikke minst har hun fått transplantert en ny nyre (fra en venninne, ikke fra The Weeknd).

« Regner med at jeg bare var en liten trøst. Til du fikk bestemt deg. Du kastet bort tiden min », lyder det også i en strofe.

I låten «Privilege» synger 28-åringen om at « du får gå tilbake og leve ditt privilegerte liv, for jeg kommer ikke til å holde rundt deg om nettene lengre ». « Vi har sagt vårt siste farvel, og jeg vil ikke høre at du har det vondt. Du har det ikke vondt mer », synger han.

The Weeknd og Selena Gomez skapte overskrifter i fjor vår da de sto frem som par . Selena Gomez hadde frem til da hatt et mange år langt av-og-på-forhold til Bieber.

The Weeknd, eller Abel Makkonen Tesfaye – som han opprinnelig heter, hadde på sin side nettopp gjort det slutt med modellen Bella Hadid (21) .

Husker du ? The Weeknd slapp fengsel

Men selv om Gomez bedyret for omverdenen at The Weeknd både var hennes bestevenn og kjæreste , gikk det ikke mange månedene før nyheten om bruddet kom – nærmere bestemt i oktober i fjor. Svært kort etter var hun igjen angivelig sammen med Bieber (som det nok en gang har blitt slutt med siden da ).

Fansen tror at låten «Wasted Time» er et solid hint om at The Weeknd vil ha Hadid tilbake:

« Bortkastet tid handler om, du gjettet det, tid jeg kastet bort på en annen. Hun var ikke i nærheten av å kunne måle seg med deg ».

Han synger også om kvinnens rytterkunnskaper. Hadid er en ihuga hesterytter.

Hverken The Weeknd, Gomez eller Hadid har kommentert låtene eller spekulasjonene.

Hør «Call Out My Name» på YouTube: