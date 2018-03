STJERNEMØTE: Alan Walker (t.v.) og Shaquille O’Neal i Miami. Foto: MER

Alan Walker har en stor fan i Shaquille O’Neal

Publisert: 26.03.18 10:14

En 2,16 meter høy fan, for å være helt presis.

20 år gamle Alan Walker fra Bergen har bergtatt millioner med sine EDM-låter. En av de bergtatte er amerikanske Shaquille O’Neal (46), viden kjent som en av tidenes største basketballspillere, i mer enn én forstand.

Ifølge Wikipedia veide «Shaq» 147 kilo sist han ble veid som aktiv spiller. Men det er syv år siden.

I helgen møttes de to i Miami under den elektroniske musikkfestivalen Ultra, hvor Walker var en av DJ-ene på O’Neals egen klubb for spesielt inviterte, «Shaq’s Fun House».

Der tok det åpenbart av for kveldens vert, som sto på første rad:

– Han var ikke så vanskelig å få øye på, sier Walker til VG.

Artisten medgir at det går en stund mellom hver gang noen i publikum skiller seg såpass ut fra resten.

– Det var gøy å se at han sto på første rad, sang til låtene mine og digget musikken, forteller Walker, som selv «rager» 1,80 meter over bakken.

– Ekstremt stort

O’Neal er ikke det eneste overveldende Walker har opplevd de siste dagene.

– Å spille på Ultra var ekstremt stort for meg. Jeg spilte der også i fjor, men dette var første gang jeg fikk spille på hovedscenen, selvfølgelig ekstra stas.

Tidligere denne uken ble han nummer 33 på det amerikanske bransjebladet Billboards nye liste, Billboard Dance 100 , som er basert på både publikumsstemmer og resultater i plate-, radio- og konsertbransjen.

– Det betyr naturligvis mye, Billboard er jo et av de mest anerkjente musikkmagasinene i verden, påpeker Walker, som hyller Kygo for tredjeplassen på samme liste.

Fredag slapp Walker en ny låt, en remiks av den Oscar-nominerte Keala Settle-hiten «This Is Me», fra filmmusikksensasjonen «The Greatest Showman».

«When the sharpest words wanna cut me down/I'm gonna send a flood, gonna drown them out», heter det i teksten der.

– Budskapet bak filmen og låten er viktig å få frem, sier Walker.

