Blackbear ute av Kygo-turné

Hip hop-stjerne kjent for utsvevende livsstil blir ikke med videre som oppvarmingsartist på Kygos pågående turné i Nord-Amerika.

Kygo er i skrivende stund på turné i USA og Canada, hvor han trekker tusenvis av tilskuere kveld etter kveld.

Turneen har inkludert flere oppvarmingsartister. En av dem er Matthew Musto (27), som går under kunstnernavnet Blackbear.

Han er nå erklært ute av turneen, under mystiske omstendigheter.

Etter en rekke Twitter-meldinger fra tilstedeværende å dømme, skulle Blackbear opptre før Kygo i Toronto onsdag kveld – men dukket aldri opp på scenen.

– Vi beklager å meddele at Blackbear ikke vil opptre på «Kids In Love»-turneen med Kygo, meldte Blackbears plateselskap Beartrap Sound på Twitter samme kveld. Kygo retweetet meldingen.

Blackbear har dedikerte fans: På Twitter klager mange av dem over å ha kjøpt billetter til Kygos konserter kun for å se Blackbear – og flere raser over at de nå ikke får pengene tilbake fordi Blackbear kun er oppvarmingsartist ved arrangementene.

I kjølvannet av kanselleringen uttrykker mange av tilhengerne bekymring for Blackbears ve og vel. Han er kjent for sin trøblete fortid.

Digital dopkonge

21 år gammel fikk han et stort gjennombrudd som låtskriver, som medforfatter av Justin Biebers globale slager «Boyfriend».

Den ga Blackbear så mye penger at han sporenstreks kastet seg ut i et liv med sus, dus og ikke minst rus – sistnevnte i så stor grad at han pådro seg livstruende betennelse i bukspyttkjertelen.

Dette blant annet som følge av stoffmisbruk, ifølge Billboard .

– Én av tre ville dødd i samme tilstand som jeg var i. Jeg gjennomgikk et stort kirurgisk inngrep hvor de skar meg opp vidåpen, fortalte Blackbear til samme magasin i fjor, i forbindelse med slippet av platen «Digital Druglord».

Ifølge magasinet Clash forlot han sin heroinavhengige pappa i ung alder, i en sak Blackbear selv har promotert i sosiale medier.

Dør sakte

I slutten av mars omtalte han seg selv på Twitter som «mangemillionær som dør sakte av kronisk sykdom».

Så langt har han ikke kommentert de avlyste konsertene med Kygo.

Sist søndag la han ut to tweets: «Logger av en stund og skal bli bedre» og «Jeg vil elske dere for alltid».

Tirsdag la han ut sin foreløpig siste melding: «Jeg får ikke puste og jeg savner dere».

VG har forsøkt å komme i kontakt med Blackbears management og plateselskap, foreløpig uten respons.

Blackbear er blant de største navnene ved Skral Festival i Grimstad 10. juli. Bookingsjef Toffen Gunnufsen sier han ikke har hørt noe nytt vedrørende artisten.

Kygos co-manager Jan M. Bjordal sier til VG at han ikke er kjent med situasjonen, og vil undersøke nærmere.

