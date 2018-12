OPP OG NED: Ariana Grande konstaterer at livet og karrieren hennes har vært en berg-og-dal-bane i 2018. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Ariana Grande: – Det verste året i mitt liv

Men det beste karrieremessig, sier en emosjonell Ariana Grande.

En av årets store artister, Ariana Grande (25), holdt en svært følelsesladd tale under Billboards Women in Music-arrangement torsdag kveld. Der ble Grande tildelt den prestisjetunge prisen som Woman of the Year, skriver People .

– Jeg vil gjerne si at jeg synes det er interessant at dette har vært ett av de beste årene i karrieren og det verste i livet mitt, sa Grande mens hun kjempet mot tårene.

Karrieremessig har hun lagt ytterligere en stein i grunnmuren med sin første nummer én-hit i USA med «Thank U. Next». Videoen til låten har også slått alle rekorder på YouTube som den mest sette i løpet av et døgn noensinne – 55, 4 millioner ganger.

Taylor Swifts «Look What You Made Me Do» hadde den gamle rekorden.

Tre dager etter videopremieren nådde seertallet 100 millioner og dermed slo hun også rekorden til Adele og «Hello» som førstekvinne til å nå denne milepælen.

De karrieremessige fremskrittene har imidlertid stått i skyggen av hendelser i kjærlighetslivet hennes, en side som medier over hele verden har omtalt.

På vårparten skilte hun lag med kjæresten gjennom to år, rapperen Mac Miller. Han ble funnet død bare et par måneder senere etter å ha tatt en overdose av forskjellige rusmidler.

Da hadde Ariana Grande allerede innledet et turbulent forhold og forlovet seg med skuespilleren Pete Davidson. De to gikk fra hverandre i oktober, til stor mediestøy.

Ariana Grande ble også utsatt for vel mye nærkontakt av en biskop i Aretha Franklins begravelse i september.

Både Davidson og Miller, samt ytterligere to av Grandes tidligere kjærester – danseren Ricky Álvarez og rapperen Big Sean – blir nevnt i teksten til «Thank U. Next».

Også i 2017 hadde Ariana Grande en svært traumatisk opplevelse. Det var etter hennes konsert på Manchester Arena at en selvmordsbomber drepte 23 mennesker og skadet ytterligere 139.