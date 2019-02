MÅ SVARE FOR SEG: Popstjernen Shakira, her fotografert i 2017. Foto: Victoria Will / TT NYHETSBYRÅN

Shakira mistenkt for skattesvindel, må møte i retten

Spansk politi mener den colombianske popstjernen har lurt seg unna over hundre millioner i skatt.

42-åringen er under etterforskning for skatteundragelse. Nå er det klart at hun i juni må møte i retten utenfor Barcelona for utspørring av en dommer.

Den spanske påtalemyndighetene gikk ut med at de mistenkte Shakira for skattesvindel før jul. De mener at hun lot som hun ikke bodde i Spania, og dermed ikke har betalt skatt slik hun skulle i årene 2012 - 2014.

Shakira meldte først flytting til Spania i 2015, men ble sammen med Barcelona-stjernen Gerard Pique tilbake i 2011. Påtalemyndigheten mener hun flyttet til Barcelona med ham kort tid etter de ble kjærester.

Ifølge Daily Mail er spanske skatteregler slik at man må betale skatt til Spania på inntekter ervervet verden over, dersom man tilbringer mer enn 183 dager i Spania per kalenderår.

Summen de mener hun svindlet: 14,5 millioner euro, tilsvarende over 140 millioner norske kroner.

Daily Mail skriver at Shakira har betalt tilbake pengene, til tross for at hennes forsvarere er uenige i påtalemyndighetens påstand om at hun har vært mer enn 183 dager i Spania hvert av årene.

Artisten selv har foreløpig ikke kommentert saken.