PÅ SCENEN: – Det betyr mye, og viser at man blir husket for ting man har gjort, sier Ringo Starr, som tirsdag ble adlet av prins William under en seremoni i Buckingham Palace.

Ringo Starr hedret av prins William

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 21.03.18 11:58

Endelig er The Beatles-trommis Ringo Starr i samme selskap som kompisen Paul McCartney. – Jeg skal ha på meg medaljen når jeg spiser frokost, sier han.

Den tidligere Beatles-stjernen Ringo Starr (77) har blitt hedret for sin betydning for den moderne pop- og rockmusikken. Tirsdag ble nemlig Richard Starkey som han egentlig heter, adlet og fikk dermed betegnelsen «Sir» av prins William under en seremoni i Buckingham Palace.

– Det betyr mye, og viser at man blir husket for ting man har gjort. Jeg er veldig glad for utmerkelsen, sier han til BBC.

Utmerkelsen får 77-åringen 53 år etter at The Beatles – i oktober 1965 – ble tildelt ridderordningen MBE, noe som utviklet seg til litt av et kontrovers. Rockemusikken var den gang nemlig ikke fullt ut akseptert, noe som førte til at flere tidligere «vinnere» leverte tilbake medaljene sine i protest.

Senere hevdet frontfigur John Lennon at The Beatles var så nervøse for å skulle møte Dronningen at de snek seg inn på et toalett i Buckingham Palace og tok seg en «sigarett».

– Hvem har sagt det? Jeg er ikke blant dem som ønsker å holde det ryktet flytende, sier Ringo til nettstedet.

På spørsmål om han ønsker å bli husket som «Sir Ringo», er trommeslageren litt mer usikker.

– Det vet jeg ikke ennå. Det er så nytt, og jeg vet egentlig ikke hvordan man bruker tittelen, innrømmer Ringo, som derimot vet akkurat hva han skal gjøre med medaljen.

– Jeg skal ha den på meg når jeg spiser frokost, sier han spøkefullt.

Tittelen får han 21 år etter at The Beatles-kollega Paul McCartney (75) fikk Dronningens hedersbetegnelse. Og Ringo legger ikke skjul på at han fikk noen enkle råd til seremonien av kompisen da de to spiste middag sammen i Los Angeles i forrige uke.

– Han ba meg bare smile, forteller han til BBC.