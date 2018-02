OSLO: Judas Priest i Spektrum i 2015, med vokalist Rob Halford i spissen og gitarist Glenn Tipton i bakgrunnen. Foto: Solberg, Trond

Judas Priest-stjerne trekker seg fra turneen

Publisert: 12.02.18 17:01

Gitarist Glenn Tipton (70) er nå så preget av Parkinson-sykdommen at han ikke i stand til å turnere med kollegene.

Det britiske heavy-metal-bandet legger i neste måned ut på omfattende USA-turné med påfølgende rundreise i Europa.

Norge og Oslo Spektrum står for tur 5. juni.

Men Tipton blir altså ikke med på noen av konsertene.

Bandet kunngjør i en pressemelding på bandets hjemmeside at gitaristveteranen ikke lenger er i stand til å yte sitt beste.

« For ti år siden fikk Glenn vite at han var i et tidlig stadium av Parkinson. Fra da og frem til nylig har han levd livet sitt som den store heavy-metal-gitaristen han alltid har vært. Han har klart å beholde den standarden og kvaliteten han selv mener er så utrolig viktig », heter det i meldingen.

Bandet skriver videre at Tipton fortsatt er i stand til å spille de mindre krevende låtene, men at sykdommen nå er i et stadium som gjør at han ikke ønsker å være med på Firepower-turneen.

De takker kollegaen for at han mener de gjør rett i å fullføre timeplanen på tross av hans forfall:

« Vi er ikke overrasket over at han insisterer på det », skriver de.

I en egen personlig hilsen skriver Tipton selv:

« Jeg vil at alle skal vite at det for meg er ekstremt viktig at Judas Priest-turneen går som planlagt, og at jeg ikke forlater bandet. Det er bare det at jeg har fått en ny rolle. Jeg utelukker ikke muligheten for å gå på scenen igjen og fyre av noe Priest når jeg føler for det. Derfor – på et tidspunkt i overskuelig fremtid ser jeg frem til å se dere fantastiske metal-gærninger enda en gang. »

Det skal være Tiptons ønske at han erstattes av gitarist Andy Sneap (48), som har opptrådt med bandet tidligere..

Judas Priest så dagens lys i 1969, og Tipton har vært med siden 1974. Når bandet kommer til Norge i sommer, er det med amerikanske Megadeth som gjesteartister.

Sist Judas Priest besøkte Norge, var i 2015. Da ble de belønnet med en femmer på terningen av VGs anmelder.