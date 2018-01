STERKT: Camila Cabello, Bebe Rexha and Cyndi Lauper klemmer Kesha etter fremføringen. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

Kesha brøt sammen i tårer etter Grammy-opptreden

Publisert: 29.01.18 08:01

MUSIKK 2018-01-29T07:01:40Z

Ikke bare rørte Kesha (30) publikum til tårer - følelsene tok overhånd for stjernen selv da hun sang om sin egen historie.

Midt i alle hyllester, jubler og takketaler skal popstjernen Kesha ha stått for Grammy-kveldens desidert mest følelsesladde innslag da hun fremførte sin egen låt «Praying».

Sangen handler om de påståtte overgrepene plateprodusenten Lukasz «Dr. Luke» Gottwald (44) skal ha utsatt henne for over en lang periode tidligere i karrieren. Etter den intense og angivelig hjerteskjærende opptredenen ble Kesha omfavnet av Camila Cabello (20), Bebe Rexha (28) and Cyndi Lauper (64). Da flommet tårene over.

Selv om Kesha ikke har vunnet frem i retten med sine anklager, tvitret hun før festen om at låten i seg selv er en «følelsesmessig seier».

« Jeg er med dette et skritt nærmere helbredelse », skrev hun og forklarte at hun var stolt og nervøs over å skulle fremføre sangen på Grammy Awards.

« Hvis du trenger denne låten, så håper jeg den finner deg », skrev hun.

Etter opptredenen flommet Twitter over med støtterklæringer, deriblant fra skuespiller Rose McGowan (44), som selv har stått frem med anklager om sex-overgrep i bransjen:

« Syng for oss alle, Kesha. Tusen takk for en fantastisk stemme. »

Da popkollega Janelle Monae (32) introduserte Kesha på scenen, var det med #metoo-appell og stolthet over å vise solidaritet med andre kvinner i musikkndustrien.

Mange av både de kvinnelige og mannlige gjestene bar hvite roser som symbol for «Time’s Up» - den ferske bevegelsen mot seksuell trakassering av kvinner.

Selv om Kesha er blitt den store snakkisen etter festen, måtte hun se seg snytt for begge prisene hun var nominert til. I stedet var det Ed Sheeran (26) som vant det gjeve trofeet i begge kategoriene.

Det var i oktober 2014 at Kesha saksøkte Dr. Luke for seksuelt misbruk, samt fysisk og psykisk mishandling. Få timer etter søksmålet var registrert, svarte Gottwald med et motsøksmål. Han hevdet at sangerens påstander var ondskapsfulle løgner, og beskrev dem som ærekrenkende. Senere saksøkte han også Keshas mor .

I påvente av rettssaken ba Kesha om fritak fra platekontrakten med Dr. Lukes selskap. Kontrakten innebar en avtale om å lage ytterligere fire album for ham.

I februar 2016 ga New Yorks høyesterett Kesha avslag på dette, og to måneder senere forkastet høysterettsdommer Shirley Werner Kornreich hele saken. Med unntak av ett punkt, som dreide seg om formaliteter rundt kontrakten, avviste dommeren alle klagepunktene. I fjor vår forsøke Kesha på nytt å gå rettens vei, uten hell.

Kesha, som er kjent for hiter som «Tok Tok», «Timber» og «Die Young», mener også at den påståtte mishandlingen fra produsenten er skyld i at hun utviklet spiseforstyrrelser .

