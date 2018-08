KOMMER BABY, PLATE OG TURNÉ: Carrie Underwood smeller til med tre nyheter. Her på musikkprisutdelingi Los Angeles i juni. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Carrie Underwood venter barn nummer to

Publisert: 10.08.18 07:06 Oppdatert: 10.08.18 07:32

MUSIKK 2018-08-10T05:06:24Z

Countrystjernen deler på Instagram at det er en ny baby på vei i familien.

Grammy-grossisten Carrie Underwood (35) forteller at hun og ektemannen Mike Fisher venter sitt andre barn. I en video på Instagram, sier hun:

«Mike, Isaiah og jeg er overlykkelige og forventningsfulle over å få skulle få nok en liten fisk i dammen vår.»

Hun sier ingenting om barnets kjønn eller når hun har termin, men hun har fortalt at hennes neste verdensturné starter i mai 2019 for å tilrettelegge for graviditeten, ifølge Elle .

Paret fikk sønnen Isaiah i februar 2015. Hun har tidligere snakket om at de er åpne for adopsjon.

I slutten av 2017 skadet Underwood seg og måtte sy rundt 50 sting. Da varslet hun at hun kanskje ville få varige mén, men stjernen har etter det sett ut som sitt gamle jeg.

«Jeg håper at forskjellene vil være minimale, men igjen, jeg vet ikke hvordan det vil bli til slutt.» skrev hun og understreket at hun var takknemlig for at det ikke gikk «mye, mye verre».