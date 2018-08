STJERNEPAR: Pete Davidson og Ariana Grande på MTV Video Music Awards i New York 20. august i år. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGESA

Pete Davidson tror at Ariana Grande vil dumpe ham

Pete Davidson (24) forteller hvordan han fridde til Ariana Grande (25).

«Saturday Night Live»-komikeren har vært kjæreste med popprinsessen Ariana Grande siden i vår. Stormforelskede Davidson kastet ikke bort tiden, men fridde allerede etter få uker.

I et intervju med bladet Variety betror Davidson at det ikke var et nøye planlagt eller ekstraordinært frieri. Det hele skjedde ganske spontant.

– Vi lå bare på sengen etter å ha sett en film, og jeg spurte: «Vil du gifte deg med meg?». Det var ganske kleint, sier han.

TV-kjendisen fikk uansett det svaret han ønsket. Davidson har likevel vanskelig for å la det synke inn at Grande har sagt ja til å bli hans kone.

– Jeg er fortsatt overbevist om at hun er blind eller har slått hodet i noe hardt. Et eller annet kommer til å skje, og hun vil tenke «Hvorfor i helvete henger han her fortsatt rundt meg?». Men akkurat nå er alt herlig, forklarer 24-åringen.

Helt uplanlagt var heller ikke frieriet. Davidson stilte med en ring til nærmere 750.000 kroner, har MinMote tidligere omtalt .

Davidson kan ikke få rost sin berømte kjæreste nok.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle møte en som Ariana. Det er helt umulig for meg å sette ord på hvilket fantastisk menneske hun er. Jeg kunne gråte. Hun er den kuleste, hotteste og snilleste personen jeg har kjent.

Grande hadde nettopp brutt ut av et annet forhold da den nye romansen ble spaltestoff. I sosiale medier har paret fått alt fra lykkønskninger til kritikk, sistnevnte gjerne fra sjalu fans.

– Internett er ondskap. Jeg liker ikke hvordan det påvirker meg. Internett er et sted hvor alle kan slenge dritt om deg og dikte opp det de vil. Det misliker jeg, sier Davidson, som har slettet alle sine Instagram-bilder og tatt en pause fra sosiale medier.

– Så nå nyter jeg livet, sier han i bladintervjuet.

Grande på sin side, sørger fortsatt jevnlig for å forsyne sine 126 millioner følgere med Instagram-bilder. Der er forloveden et yndet motiv. I går postet Grande et portrett av Davidson , hvorpå popkollega Nicki Minaj (35) skrev som en reaksjon under bildet:

« OMG, den mest perfekte mannen på planeten. Hvorfor i helvete har han ikke en bror! »

Sin unge alder til tross, livet har ikke vært noen dans på roser for Davidson. 24-åringen ha vært åpen om at han er bipolar og lider av den kroniske tarmsykdommen Morbus Crohn. Han var for øvrig bare syv år da han mistet pappa, som var brannmann og omkom i redningsarbeidet etter terrorangrepet 11. september 2001.

– De siste årene har vært veldig vanskelige. Jeg har brukt mye tid i terapi for å få det bra.

Davidson var kun 20 år da han ble med i «Saturday Night Live» og dermed skrev seg inn i historien som tidenes yngste komiker i TV-showet.

NB: Ariana Grande er blant superstjernene som førstkommende fredag skal synge i begravelsen til Aretha Franklin i Detroit.