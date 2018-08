LIKSKUE: Tusenvis fant DENNE UKEN veien til Charles H. Wright Museum of African American History i detroit, hvor de kunne få hedre Aretha Franklin som lå i åpen kiste. Foto: REUTERS

Aretha Franklin gravlegges i dag – disse skal synge

MUSIKK 2018-08-30T23:50:54Z

20 artister skal opptre i den fire timer lange begravelsen til Aretha Franklin i Detroit i ettermiddag.

Publisert: 31.08.18 01:50

Seremonien starter kl. 10 lokal tid, altså kl. 16 norsk tid. Du kan følge begravelsen direkte på VGTV.

Greater Grace Temple i Detroit rommer 4000 mennesker, skriver New York Times . Aretha Franklin sang selv i denne kirken da borgerrettighetslegenden Rosa Parks ble gravlagt i 2005.

Bakgrunn : Aretha Franklin er død

Et enormt oppbud med musikervenner og andre celebriteter skal være med å sette preg på markeringen.

Ifølge amerikanske medier skal 20 artister synge, blant dem er Chaka Khan, Ariana Grande, Stevie Wonder, Jennifer Holliday, Faith Hill, Jennifer Hudson, Shirley Caesar, Marvin Sapp, Ronald Isley, Vanessa Bell Armstrong og The Clark Sister. I tillegg skal angivelig flere kor og Franklins egne korister fremføre musikk. Franklins sønn Edward skal også bidra musikalsk.

Ariana Grande postet dette bildet av seg og Franklin etter souldronningens bortgang ( teksten fortsetter under bildet ):

Biskop Paul S. Morton skal fremføre «O Mary, Don’t You Weep» sammen med Yolanda Adams. Denne skal ha vært blant Franklins yndlingssanger.

Venner i sorg : – Den største vokalisten jeg har kjent

I to dager, fra mandag til onsdag denne uken, lå Aretha Franklin i åpen kiste i Charles H. Wright Museum of African American History i hjembyen Detroit – iført rød kjole og røde, høyhælte sko.

Harpers Bazaar skriver at familien valgte nettopp antrekk og sko for å vise at souldronningen var en diva ti det siste.

Tusenvis møtte frem for å ta nær avskjed med superstjernen. Torsdag ble kisten fraktet til Greater Grace Temple i Detroit.

(Teksten fortsetter under bildet)

Tidligere president Bill Clinton, plateprodusent Clive Davis og borgerrettighetsikonet Jesse Jackson er blant talerne. Motown-legenden Smokey Robinson skal også ta ordet.

Det har vært spekulert på om Barack Obama også kommer til å følge i begravelsen, men det gjør han ikke.

– Dessverre er herr og fru Obama forhindret fra å være med, men de har sendt et brev, sier prest Al Sharpton til USA Today . Sharpton skal være med å forrette under seremonien.

Aretha Franklin sang da Obama ble innsatt som president i 2009. Franklin sang også da Clinton ble innsatt i 1993 og Jimmy Carter i 1977.

(Teksten fortsetter under bildet)

Franklin ble 76 år. Superstjernen har slitt med skrantende helse etter at hun fikk kreftdiagnosen i 2010, og i fjor bestemte hun å legge karrieren på hylla . Da hadde hun rukket å lansere album nummer 42 og legge en 60 år lang merittliste bak seg.

Hele 18 Grammy-trofeer er hun belønnet med opp gjennom årene. Franklin var også den aller første kvinnen som ble innlemmet i Rock Hall of Fame – i 1987. I 2008 kåret bladet Rolling Stone henne til «The greatest singer of the rock era».

Franklin, som har to ekteskap bak seg og er mor til fire, har vært i musikkbransjen siden hun var 14 år. Blant de største hitlåtene er «Respect», «Natural Woman», «Chain Of Fools» og «Until You Come Back To Me» og «I Knew You Were Waiting». Franklins siste sceneopptreden var i Philadelphias Mann Center i august i fjor.