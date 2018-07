HEDRES: Chris Cornell, vokalisten i høyprofilerte band som Soundgarden, Audioslave og Temple Of The Dog, får nå sin egen statue.

Avdød rocker hedres med statue

Publisert: 20.07.18 22:14

Chris Cornell, som tok sitt eget liv mai i fjor får nå en statue i hjembyen Seattle.

Det er Seattle’s Museum of Pop Culture som står bak prosjektet med økonomisk støtte fra Cornells familie, skriver Los Angeles Times .

– Denne statuen er en gave til et sammensveiset og inkluderende samfunn som var så viktig for Chris, heter det i en uttalelse fra enken til Chris Cornell, Vicky.

Chris Cornell, vokalisten i høyprofilerte band som Soundgarden, Audioslave og Temple Of The Dog, ble funnet død på hotellrommet etter en konsert i Detroit 17. mai i fjor. Han ville for øvrig fylt 54 år 20. juli.

Ifølge medisinske undersøkelser tok sangeren sitt eget liv . Dette har imidlertid blitt avvist av familien, og enken har blant annet uttalt at han kan ha tatt mer av en reseptbelagt antidepressivene-medisin enn foreskrevet.

Det er skulptøren Nick Marra som har fått i oppdrag å lage statuen av Chris Cornell. Marra har for øvrig nylig avsluttet arbeidet med statue av den tidligere «Star Trek» skuespilleren Anton Yelchin.

Tidligere i sommer ble det kjent at 13 år gamle Toni Cornell har postet en video der hun og pappa Chris synger Prince-klassikeren «Nothing Compares 2 U».

« Du var alltid der for meg og ga meg mot når jeg manglet det », skriver Toni på YouTube til minne om sin berømte far, som tok sitt eget liv 18. mai i fjor .

13-åringen skriver at hun «savner pappas kjærlighet hver dag», og at de hadde et helt spesielt forhold.