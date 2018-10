ÅPENHJERTIG: Taylor Swift, her på Billboard Music Awards i Nevada i vår. Foto: STEVE MARCUS / Reuters

Taylor Swift røper for første gang hva hun stemmer politisk

MUSIKK 2018-10-08T14:42:52Z

Taylor Swift (28) synger helst om knust og bitter kjærlighet – aldri politikk. Men nå letter hun på sløret.

Publisert: 08.10.18 16:42

De som har tvilt på hvor den amerikanske popdronningen står politisk, trenger ikke å lure lenger. Swift er demokrat på sin hals.

Ennå har hun til gode og synge ut om akkurat det, men i en lang post på Instagram forteller den prisbelønte artisten at « hun alltid vil gi stemmen sin basert på hvilken kandidat som vil beskytte og kjempe for de menneskerettighetene alle fortjener ».

Hun forklarer videre at hun tidligere ikke har ønsket å innvie offentligheten i sine politiske synspunkter.

« Men på grunn av flere hendelser i mitt eget liv og i verden de siste par årene, har jeg virkelig skiftet mening », skriver hun.

Mellomvalget i USA 6. november, nærmer seg med stormskritt, og Swift kommer til å avlegge sin stemme i Tennesse, som er republikansk stat.

Hun poengterer at hun vil stemme mot diskriminering av LGBTQ-miljøet (lesbian, gay, bisexual, trans and queer, red.anm. ) og mot det hun beskriver som «systematisk rasisme i USA». Swift sier at det er umulig for henne å støtte republikanernes senatorkandidat Marsha Blackburn – ikke minst for det hun mener er en skremmende svak merittliste med tanke på innsats for likestilling.

« Jeg kan ikke stemme på noen som ikke er villig til å kjempe for verdighet med ALLE », heter det i Swifts tale.

Swifts stemme går i stedet til demokraten Phil Bredesen.

« Jeg stemmer på Phil Bredesen i Senatet og Jim Cooper i Representantenes hus », lyder det fra popstjernen, som maner alle sine 112 millioner følgere på bildedelingstjenesten (som ikke bare er fra USA, men hele verden), til å utføre sin samfunnsplikt og stemme.

« Vær så snille å sette dere ordentlig inn i hva kandidatene deres står for », sier hun.

Posten har i skrivende stund fått nærmerer 1,3 millioner likerklikk. Siden er sperret for muliggheten til å kommentere.