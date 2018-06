DØD: Den tidligere gitaristen i Fleetwood Mac, Danny Kirwan (i midten), er død. Fra venstre: John McVie, Mick Fleetwood, Danny Kirwan, Jeremy Spencer og Peter Green i Los Angeles 1970. Foto: Michael Ochs Archives / Michael Ochs Archives

Tidligere Fleetwood Mac-gitarist død

Publisert: 09.06.18 17:46

MUSIKK 2018-06-09T15:46:20Z

Tidligere Fleetwood Mac gitarist, Danny Kirwan, døde fredag i en alder av 68 år.

Mick Fleetwood melder på bandets Facebook-side at Kirwan døde i London i går. Dødsårsaken er ennå ikke kjent.

Kirwan ble medlem av det britisk-amerikanske rockbandet i 1968. Fleetwood Mac er med sine 100 millioner solgte album et av verdens best selgende band.

Den tidligere gitaristen medvirket i de fem første albumene, mellom 1969 til 1972. På grunn av sine alkoholproblemer ble Kirwan sparket fra bandet under en turne i 1972, ifølge Rolling Stone.

I 1998 ble Kirwan foreviget i The Rock and Roll Hall of Fame, uten å være til stede under seremonien.

Observer skev i 2015 at Kirwan skal ha slitt med psykiske lidelser og til tider ha vært hjemløs.

I 1993 ble Kirwan meldt savnet av sin tidligere bandkollega Mick Fleetwood. I et sjeldent intervju med The Independent sa Kirwan den gangen at han har vært «gjennom en tøff periode».