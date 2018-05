Sensasjonelle Spotify-tall for Mads Hansen-låten «Sommerkroppen»

Publisert: 31.05.18 11:34 Oppdatert: 31.05.18 11:53

MUSIKK 2018-05-31T09:34:23Z

Fotballspillerens sommerlåt går rett til topps.

Onsdag slapp den forhenværende Mjøndalen-spilleren låten «Sommerkroppen», hvor han følger opp tidligere harselas med folk som legger seg under kniven for å se bedre ut.

Den reggaeinfluerte poplåten har mildt sagt slått an: På Spotify går den umiddelbart til førsteplass.

På streamingtjenestens daglig oppdaterte hitliste står «Sommerkroppen» oppført med 435.045 avspillinger i sitt første døgn.

I skrivende stund står den oppført med tilsammen 749.466 spillinger.

Til sammenligning: Låter som topper den norske Spotify-listen pleier å ha mellom 150.000 og 200.000 daglige avspillinger.

– Jeg mottar denne nyheten med ydmykhet. Folk må ikke tro at jeg tror jeg er noe, ler Hansen.

Han avfeier kontant at han ser på seg selv som artist, og minner om at låten og videoen er et resultat av et tapt veddemål.

– Men dette er jo en form for «bucket list». Jeg liker tanken på å kunne se tilbake på «sommeren 2018, da lå jeg øverst på hitlistene». I intervjuer på radio har folk snakket om at jeg har sluppet «min første singel», men dette skal jo være min eneste singel! Jeg har null ambisjoner om å gi ut noe mer – til både skuffelse og glede for det norske folk.

En annen som jubler over tall og plassering er Stian Thorbjørnsen, bedre kjent som Staysman. Han står bak utgivelsen.

– Herregud! Det her er så sjukt. ETTER 1 DAG! Fikk nettopp min første 1 på Spotify, riktignok som plateselskapsboss – er uhyre takknemmelig for at jeg kjenner like spontane gærninger som meg sjæl, skriver han på Facebook .