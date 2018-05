I TRØBBEL: Jay-Z har fått mye negativ omtale den siste uken etter at hans Tidal ble beskyldt av Dagens Næringsliv for å manipulere lyttetall hos strømmetjenesten. Foto: Johannessen, Jan / VG

Tidal-topp ut mot DN

Publisert: 18.05.18 11:41

Tidal-sjef Richard Sanders sier at de vil granske lekkasjene til Dagens Næringsliv, men sier ingenting om hva lekkasjene viser.

Administrerende direktør i strømmetjenesten Tidal , Richard Sanders, går nå ut i en pressemelding og kaller Dagens Næringslivs avsløringer rundt Tidal for feilaktige.

– Vi avviser og benekter påstandene som har kommet fra Dagens Næringsliv. Selv om vi vanligvis ikke kommenterer historier vi mener er feilaktige, føler vi at det er viktig å forsikre våre artister, ansatte og abonnenter om at vi ikke tar sikkerheten og integriteten rundt våre data lett, og vi kommer til å opprettholde vår forpliktelse overfor dem, skriver Sanders i pressemeldingen.

For halvannen uke siden avslørte Dagens Næringsliv at strømmetallene til flere av Tidals største artister var kunstig oppblåst og hevdet at tallene var manipulerte.

Saken har vakt enorm oppmerksomhet verden over. Her hjemme har både artistorganisasjonen GramArt og rettighetsorganisasjonen TONO anmeldt Tidal til Økokrim.

Tidal er en norskutviklet strømmetjeneste som het Wimp før den ble overtatt av superstjernen Jay-Z som endret navnet til Tidal. Ifølge Dagens Næringsliv er det spesielt strømmetall fra hans kone, Beyoncé, og Kanye West som skal være manipulert.

Tidals Richard Sanders sier i pressemeldingen ingenting rundt detaljene i Dagens Næringslivs artikler, men vedgår at det har foregått en lekkasje.

– Vi har nå engasjert et uavhengig tredjeparts cybersikkerhetsfirma til å gå gjennom det som har skjedd og hjelpe oss ytterligere med å beskytte sikkerheten til våre data, skriver Sanders.

Til sin egen avis sier redaktør Amund Djuve at de står på sitt:

– Det er påfallende at Tidal tilsynelatende kun er opptatt av hvordan DN har fått tak i selskapets data, men konsekvent unnlater å kommentere hva disse dataene faktisk viser, uttaler Djuve til Dagens Næringsliv .