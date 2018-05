Foto: Evan Agostini / AP

Katharine McPhee bekrefter romansen med 34 år eldre stjerneprodusent

«American Idol»-stjernen Katharine McPhee (34) kom til mandagens Met-galla arm i arm med David Foster (68).

Helt siden i fjor høst har ryktene svirret rundt de to , som ved stadig flere anledninger har vist seg sammen. Til nå har imidlertid begge bedyret at de kun er venner. Paret har ligget lavt i terrenget på sosiale medier, men etter mandagens fest har begge postet bilder med hverandre på Instagram.

Under mandagens Met-galla i New York bekreftet imidlertid McPhee overfor TV-showet «Entertainment Tonight» at festen var «et koselig stevnemøte»» for dem, hvorpå Foster nikket og sa «ja».

Foster har vært gift fire ganger, senest med «The Real Housewife» -stjernen Yolanda Hadid (54) – mor til supermodellene Gigi (23) og Bella Hadid (21) .

TV-seerne har de siste årene fått følge musikkmogulens og Hadids kjærlighetshistorie tett. Også bruddet var tema i realityserien. Paret ble skilt i mai i fjor, og det var Foster som brøt ut av forholdet. Kun fem måneder etter tok han med seg McPhee på 30-årsjubileet til David Foster Foundation i Vancouver i Canada.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

McPhee på sin side ble skilt etter åtte års ekteskap i 2016.

Foster er blant verdens desidert mest berømte musikkprodusenter. Den kanadiskfødte 68-åringen har jobbet med artister som The Bee Gees, John Lennon, Chicago, Céline Dion, Josh Groban, Barbra Streisand, Kenny Rogers, Whitney Houston, Haith Hill, Dolly Parton, Madonna og Natalie Cole – bare for å nevne noen.

Det var Foster som fikk Josh Groban (37) til å spille inn Rolf Løvlands «You Raise Me Up» , som gikk rett til topps på Billboard-lista i USA i 2003. Han hadde også et møte med norske Angelina Jordan (11) for to år siden.

Foster har jobbet med Katharine McPhee gjentatte ganger etter at hun ble nummer to i «American Idol» i 2006 – med en låt signert norske Hanne Sørvaag (37) , så de er gamle kjente. McPhee har ingen barn, men Foster har fire barn fra sine to første ekteskap.

