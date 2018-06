UTE: Simone Eriksrud har forlatt D’Sound, her med Kim Ofstad (t.v.) og Jonny Sjo i 2006, under tiårsjubileet for første plateslipp. Foto: Frode Hansen/VG

Simone slutter i D’Sound – Mirjam stepper inn

Publisert: 04.06.18 06:42

D’Sound er klar med ny låt for første gang på fire år – uten frontfigur Simone Eriksrud (47) – som nå sier seg ferdig med musikkbransjen.

25 år etter at bandet så dagens lys i 1993, slipper D’Sound sommerlåten «It’s Just Me»–og det med en helt ny stemme. Simone har nemlig i all hemmelighet takket for seg, mens 20 år yngre Mirjam Johanne Omdal (27) har stått bak mikrofonen i studio gjennom våren.

« Etter mer enn 20 år i D’Sound har jeg bestemt meg for å forlate bandet og musikkbransjen. Jeg tar med meg magiske minner fra sykt bra opplevelser med Kim, Jonny Stein Austrud og alle de andre fantastiske musikerne, sangerne og teknikerne jeg var så heldig å få jobbe med », sier Simone i en kunngjøring via plateselskapet daWorks.

Hun presiserer der at hun er glad for at D’Sound fortsetter, at hun alltid vil «digge og beundre musikken de skaper», og at hun synes bandet er heldig som har fått med Mirjam.

« Jeg heier på dem av hele mitt hjerte », sier artistveteranen og takker alle hun har opptrådt for gjennom karrieren.

I en videosnutt fra plateselskapet sier Simone:

– Tusen takk til Kim og Jonny, dere er ikke lenger guttene mine nå, men jeg kommer på konsert. (...) Jeg er glad i dere. (...) Jeg savner dere, men jeg har det bra. Vi ses rundt omkring.

Hun opplyser ikke om hvilke planer hun har videre.

VG får opplyst at Simone ikke ønsker å uttale seg ut over det som står i pressemeldingen.

For ti år siden var bandet i krise på grunn av bitter feide . D’Sound-kollega Jonny Sjo (49) vil ikke svare for Simones beslutning, men innrømmer overfor VG at han har hatt en sorgprosess på grunn av band-bruddet.

– Et tap

– Selvsagt er det tap at Simone slutter. For meg er det ekstremt vemodig, og jeg har personlig gått gjennom en sorg over at vi ikke skal jobbe og skrive sammen med. Men sånn er det. Det føles som å miste en nær, men jeg vet jo at vi ikke mister henne. Det er bare vanskelig å innse det nå, når e vi avslutter et spesielt og unikt samarbeid gjennom så mange år.

Sjo vet at mange fans vil savne Simone.

– Mange vil synes det er dødskjipt. Hun har vært en karismatisk og dyktig frontfigur, som skriver fantastiske låter. Det er Simone som på en måte har vært det karakteristiske ved D’Sound, men vi kan ikke reversere situasjonen. Jeg er mer opptatt av å se fremover.

Han ser imidlertid lyst på fremtiden.

– Møtet med Mirjam har vært med på å «booste» lysten på å lage ny musikk. Det handler om kjemi og å finne folk som man liker å lage musikk med. Mirjam er en energisk jente, som lager kule ting.

«The Voice»

TV-seerne ble kjent med Mirjam gjennom «The Voice» i fjor. Håpet bak talentdeltagelsen var å sikre seg platekontrakt. Nå kan 27-åringen, som er vokst opp på Hamar og i Siljan og er bosatt i Oslo, skilte med vokalistrollen i et av Norges mest populære band gjennom tidene.

– Å fylle Simones sko blir for overveldende, så det kan jeg ikke tenke så mye på. Jeg ser opp til henne som et forbilde, men når jeg nå øver inn deres låter, må jeg gjøre min egen greie. Jeg klarer ikke å synge som henne, sier Mirjam til VG.

Hun har alltid digget D’Sound og har sunget deres låter på såkalte «jamsessions».

– Men jeg har aldri vært blodfan.

Simone har hun aldri møtt.

– Men jeg håper det vil skje. Jeg har sett henne på «Hver gang vi møtes», og hun virker som et fantastisk menneske også, sier Mirjam.

Sjo fikk øynene opp for Mirjam nettopp gjennom TV-konkurransen.

– Vi spilte på en produksjon, og jeg så henne på scenen og syntes hun hadde noe utrolig ektefølt, som hun formidlet med hjertet.

Tredjemann i bandet, Kim Ofstad (48), befinner seg i Los Angeles og er ikke tilgjengelig for kommentar. Han sier i en uttalelse via daWorks at han «er beæret over å ha fått lov til å spille i band med Simone i så mange år».

« Vi spilles igjen i himmelen om ikke før », sier han.

D’Sound ble dannet i 1993, men første plate ble lansert i 1997. «It’s Just Me» slippes fredag 8. juni og er første utgivelse fra de Spellemann-belønnede artistene siden 2014-albumet «Signs» .

Første gangen den «nye» trioen står på scenen sammen, blir i Molde 16. juni. Da skal enda en ny låt fremføres.