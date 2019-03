TILGITT: Ulven beveger seg muligens faretruende nær en overspilt karakter i en ungdomsserie, men kaster det fra seg under klimakset den avsluttende «I Wanna Be Your Girlfriend», skriver VGs anmelder. Foto: Endre Lohne

Konsertanmeldelse Bylarm: Girl In Red, Blå – Null filter

Girl In Red setter fyr på jenterommet foran et fullsatt Blå.

Med over en million månedlige følgere på Spotify og seier i fjorårets Urørtfinale, har Marie Ulven (20) fra Horten på mange måter «vunnet» Bylarm før hun har spilt, uten å ha gitt ut mer enn en EP og noen enkeltlåter.

Der det rotete og inspirerte gutterommet lenge har vært et opphøyd sted i popmusikken, er stadig flere jenter på fremmarsj i sjangeren – takk og lov.

Under navnet Girl In Red lager Ulven drømmende, gitariontert og klangdruknet pop av den lengtende typen; lettfattelig nok til å treffe massene og særpreget nok å treffe de få. At hun i tillegg er skeiv og stolt gjør ikke prosjekt mindre verdifullt.

Et tettpakket Blå, uten noen manko på hverken celebre fjes eller musikkmafiosoer, får oppleve en langt heftigere dimensjon av musikken enn i studioversjonene – kveldens versjon av Girl In Red er en særs tettspilt kvintett, som med alles innsats gjenskaper mye av det som gjorde 80- og 90-tallets indie givende.

Det er symptomatisk nok en coverlåt som blir stående som et lite skår i gleden. Og scenepersonligheten Ulven beveger seg muligens faretruende nær en overspilt karakter i en ungdomsserie på NRK. Men når hun kaster seg ut fra scenen under klimakset av avsluttende «I Wanna Be Your Girlfriend», er alt tilgitt – og vel så det.