SOLODEBUTERER: Erlend Hjelvik. Foto: Synne Nilsson

Plateanmeldelse: Hjelvik – «Welcome To Hel»: Bomtur til Hel

Tidligere Kvelertak-vokalist mislykkes med å mane fram overbevisende norrøne skrømt på egen hånd.

Nå nettopp

Det var nok mer enn én norsk hardrock-entusiast som satte mjøden i vrangstrupen 16. juli 2018, da det ble kjent at Kvelertak-vokalist Erlend Hjelvik abrupt hadde takket for seg, uten noen nærmere offisiell begrunnelse.

Bandet fant seg raskt en mer enn verdig erstatter i Ivar Nikolaisen, en krakilsk og kreativ karakter som har puslet med rock og punk i en snau mannsalder, og som umiddelbart ble et fullverdig medlem i sekstetten.

For Erlend Hjelvik har nok de to siste årene i stor grad blitt brukt på å pønske ut den videre retningen for karrieren. Debutplaten «Welcome to Hel» antyder at han med fordel kunne brukt enda lengre tid i tenkeboksen.

Hjelvik solo er nemlig – sagt på en så diplomatisk måte som mulig – Kvelertak minus glimt i øyet, meloditeft og svært mye annet som gjør bandet verdifullt.

Bjeffer bra

Det metal-generiske coveret dytter strengt tatt tankene mot kristenrock, men det er fortsatt norrøne motiver som driver tekstene: Hel er som kjent våre forfedres variant av helvete, og skikkelser som Tor og Frøy dukker opp i låttitlene.

«Blackened Viking heavy metal» er hovedpersonens egen beskrivelse av musikken. Slik går det også an å høre det. Men hverken melodiene, produksjonen eller samspillet på «Welcome To Hel» holder mål – særlig ikke med tanke på at Hjelvik har storselskapet Nuclear Blast og en rekke rutinerte metalfolk i ryggen.

Med unntak av den eksplisitte black metal-flørten «12th Spell» minner de beste låtene («Helgrinda», «North Tsar») en hel del om et annet band som har blitt nevnt nok ganger i denne anmeldelsen allerede.

Hjelvik skal ha for den jevne strømmen av aggressivitet som renner gjennom uttrykket, og han bjeffer fortsatt godt fra seg. En kuplett som «As I woke up one Sunday morning/My goat was gone without warning» fortjener også ros.

Men foreløpig er Hjelvik bare halvveis til Hel.

BESTE LÅT: «North Tsar»

Publisert: 20.11.20 kl. 17:34

Les også

Mer om Kvelertak Plateanmeldelse