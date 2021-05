PASTEL: Virker rolig her, men på «Sour» viser Oliva mye mer energi enn promobildet skulle tilsi. Foto: GEFFEN

Albumanmeldelse Olivia Rodrigo «Sour»: Består oppkjøringen - og mere til

Olivia Rodrigo er for lengst blitt den mektigste formidleren i popåret 2021.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

ALBUM: POP

Olivia Rodrigo

«Sour»

(Geffen)

Denne uken skjedde noe som i en annen tid, og da snakker jeg ikke om et pre-coronasamfunn, ville ha skapt enorm oppmerksomhet.

Førsteplassen på både den norske album- og singellisten er samme artist. Kaliforniske Olivia Rodrigo sin «Good 4 U» hopper tretti plasser opp i sin andre uke, mens albumet pangdebuterer på førsteplass på albumlisten. Ikke bare i Norge. Det samme er tilfellet i passe godkjente musikknasjoner som Storbritannia og USA også.

Ganske greit for en artist som solodebuterte 8. januar i år, med en låt som etterpå satte så mange matematisk musikalske rekorder slikt kan tenke seg å gjøre. Inkludert den yngste som har debutert på toppen av Billboard.

Det er ikke så rart.

«Drivers License» er en usigelig smart skrevet, kvikt produsert og definitivt fengende poplåt. Fra samspillet mellom den plingende billyden i starten, som glir umerkelig over i de første pianotonene i arrangementet. Fra det nesten mumlende verset til det intense refrenget. En låt som så ekstremt mange har prøvd å kopiere i de uttallige tolkningene som overbefolker Spotify, inkludert norske Keiino.

Albumet «Sour» kommer til å skape vel så mange tolkninger og kopier. Inkludert tungebildet på forsiden.

Fra den bråharde åpneren «Brutal» (som kan minne like mye om L7 som Girl in red), til den bevegende og himmelsk nedpå avslutteren «Hope Ur Ok». Inni mellom er det hørselsinntrykk Maria Mena lett kunne fortalt hun hadde vært involvert i. «Traitor» og «1 step forward, 3 steps back» er for eksempel så tett på låtkatalogen til Mena at man nesten skulle trodd at samtlige var hittil ukjente coverlåter. Helt ned til måten Rodrigo fraserer på.

Forskjellen utgjøres ikke bare Rodrigos unge alder alene. Attenåringen har fått med seg litt eldre Dan Nigro (Conan Gray, Lewis Capaldi) i produksjonsapparatet. Taylor Swift har bidratt på én låt. Spesielt Nigro får kombinere hele spekteret sitt av indie rock-kompetanse med sensitiv popnerve. Slik får «Sour» en besnærende og frisk balanse mellom det følsomme og det sinte.

La det likevel være klart at dette er Rodrigos løp på alle andre måter. Hun kanaliserer den bitre følelsen av at livet ikke går helt slik man hadde planlagt. Der man skal prøver å late som man ikke bryr seg. Hun omfavner seirene man bare kan kjenne på når man er så ung at man tror man kan forandre verden, og sannsynligvis kan det. Ikke nødvendigvis like sjangergrensesprengende som Billie Eilish. For de som er opptatt av slikt.

Men i en tid - jadda - der popmusikken sakte. men sikkert tør å finne seg selv, uavhengig av hva teknologer og markedsstrateger og synthprodusenter måtte mene, er «Sour» nok et bevis på at det viktigste er å ha en fortelling, og kunne formidle den.

Og så hjelper det selvsagt med en god TikTok-strategi i bunnen.