REDDET: Den ene hunden klarte å unnslippe gjerningspersonen. Her blir den fraktet til en bil og plukket opp av Lady Gagas livvakt. Foto: Backgrid USA / NTB

Lady Gagas hundepasser er skutt – hunder stjålet

Popstjernens hundepasser er skutt og to av hundene stjålet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder TMZ.

Hundepasseren var på tur med artistens tre firbente venner i Hollywood onsdag kveld, da en person skal ha angrepet følget.

Hundepasseren ble skutt, mens vedkommende stakk av med hundene av rasen bulldog. Den ene hunden skal ha klart å stikke av og kom senere til rette.

Hundepasseren ble kjørt til sykehus. Tilstanden skal være alvorlig, skriver New York Post. TMZ melder imidlertid at han forventes å bli helt fin igjen.

Gjerningsmannen er torsdag ettermiddag fortsatt på frifot. Politiet utelukker ikke at flere gjerningspersoner står bak overfallet.

Daily Mail melder at hundepasseren ble truffet av fire skudd, og at det var to personer som angrep.

Lady Gaga (34) er ifølge kilder svært opprørt. Hun har utlovet en dusør på 500.000 dollar, drøyt fire millioner kroner, til den som kan gi opplysninger som fører til at hundene Koji og Gustavo kommer tilbake.

Gagas pappa trygler

Også Lady Gagas far, Joe Germanotta, ber om publikums hjelp.

– Hele familien fortviler og ber om at Koji og Gustavo ikke er skadet, sier han til Fox News.

– Hjelp oss å fange disse krypene, sier han om gjerningspersonene.

POPIKON: Lady Gaga. Foto: Jennifer Graylock / PA Wire

Politiet bekrefter hendelsen overfor nettstedet, som har bilde av Gagas livvakt med den ene hunden som klarte å unnslippe.

Popdronningen selv skal ha oppholdet seg i Roma den siste tiden i forbindelse med en filminnspilling.

Lady Gaga var senest i vinden under innsettelsen av president Joe Biden. Da sang hun nasjonalsangen:

RETTELSE: I den første meldingen om denne saken sto det at Lady Gagas hund var skutt. Dette er feil. Det riktige er at Lady Gagas hundepasser skal ha blitt skutt, mens to av hennes hunder skal ha blitt stjålet. Dette ble rettet 25.02.2021, klokken 15.06.