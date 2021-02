VELDIG FORNØYD: Sara Skorgan Teigen er både glad og rørt over interessen for auksjonen av farens gjenstander – som portrettet i bakgrunn, signert Jon Bøe Paulsen i 1982. Maleriet har et bud på 32.500 kroner. Foto: Janne Moller-Hansen

Bud for over to millioner kroner på Jahn Teigen-auksjon: − Glad og rørt

– Pappa hadde elsket dette, sier Sara Skorgan Teigen som onsdag avslutter auksjonen av farens gjenstander på ettårsdagen for hans død.

Av Stein Østbø



Hittil har det kommet bud for godt over to millioner kroner, og nå håper hun på et museum i Jahn Teigens fødeby, Tønsberg.

– Jeg er både glad, lettet og rørt over utfallet av auksjonen, sier Sara Skorgan Teigen.

– En slik type «kjendisauksjon» er jo vanlig i utlandet, men dette er første gang i Norge. Noe jeg vet pappa hadde likt spesielt godt, da han som kjent likte alt som var nyskapende, «unorsk» og å gjøre ting for første gang, sier hun og presiserer at hennes far så på sine følgere og fans som en utvidet familie.

– Så jeg er veldig glad for at så mange har respondert slik de har, og håper tingene har funnet frem til dem som får mest glede av dem – som var formålet, sier Sara Skorgan Teigen.

Hans Richard Elgheim i Grev Wedels plass Auksjoner er også svært fornøyd med utfallet.

– Allerede nå må vi kunne fastslå at den første kjendisauksjonen i Norge har vært en suksess og en stor inspirasjon for oss, sier Elgheim, som kaller Teigen-effekten stor og gledelig.

KOSTBAR GRETSCH: Gretsch-gitaren på veggen lå tirsdag på 113.000 kroner, mens de to svanestolene ligger på 16.500 hver. Til høyre for gitaren ser vi Jahn Teigens «Optimist-jakke». Den er noen villig til å betale 52.500 kroner for. Foto: Janne Moller-Hansen

– Vi opererer jo vanligvis med forhåndsvurderinger. Denne gangen nøyde vi oss med utropspriser som bevisst var satt nøkternt for at alle skulle kunne delta. Det må vi si har virket godt, for det har vært stor budaktivitet gjennom hele perioden. Dermed har mange av objektene bud nå som ligger opptil ti ganger det utropsprisen var. Et eksempel er sølv-, gull- og platinaplatene, forteller han.

Tirsdag formiddag var det Jahn Teigens Petrof-flygel som hadde det høyeste gjeldende budet på 135.000 kroner, mens arbeidsplassen hans – der han skrev mange av sangene sine – lå på 100.000.

En av hans mange gitarer – en Gretsch – har foreløpig en prislapp på hele 113.000 kroner.

Pengene kommer godt med for Sara Skorgan Teigen; i et større VG-intervju i januar sa hun rett ut at «det er ingen hemmelighet at pappa etterlot seg betydelig gjeld».

STOR INTERESSE: Jahn Teigens arbeidsplass – en Aviator Blackhawk Valkyrie Desk og en «eggestol» – hadde tirsdag et gjeldende bud på 100.000 kroner. Stor interesse har det også vært for sølv-, gull- og platinaplatene på veggen bak Sara Skorgan Teigen. Foto: Janne Moller-Hansen

Sara Skorgan Teigen sier at det er spesielt gledelig at ildsjeler som Nick Sandberg og Tønsberglivet gjennom auksjonsutstillingen oppdaget verdien av disse tingene, og med hjelp av en folkeinnsamling vil lage et eget Teigen Museum i Tønsberg.

– Det enorme engasjementet Tønsbergs innbyggere har vist, at de virkelig vil ha et Teigen Museum, er rørende. Så jeg håper jo spesielt at de får sikret seg det de ønsker, slik at både de som har fått noe, og alle andre kan komme og se museet, og at pappas livslange samleglede endelig kan glede folk. Jeg vet at pappa ville elsket dette, og med et så positivt utfall som vi opplever, er det litt som om han skulle gjort det selv, sier hun.

MOR OG DATTER: Sara Skorgan Teigen og hennes mor, Anita Skorgan, avbildet i forbindelse med premieren av «Optimist» på Chateau Neuf i Oslo i 2019. Foto: Hallgeir Vågenes

I dag, onsdag, er det altså nøyaktig ett år siden Sara Skorgan Teigen mistet pappa Jahn Teigen. Nå forsvinner også mange av minnene, selv om hun har tatt vare på de mest personlige.

– Musikken hans vil jo leve videre, men bak musikken fantes et menneske som var uredd, og så enhver ny situasjon som en mulighet for å skape noe «show» og glede mennesker. Og jeg tror denne uredde tilgangen til livet også har vært med å påvirke mange. Og dette speiles i hans samling, og er en del av ham som jeg håper å kunne videreføre med et museum.