VIL AT VENNEN VINNER: Alan Walker. Foto: Mohammed Sarmadawy/MER

Alan Walker håper å bli slått av TIX på Spellemannprisen

Den internasjonale EDM-stjernen forteller at han selv gir gladelig avkall på seier i kategorien «årets låt», til fordel for helgens Melodi Grand Prix-vinner.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Alan Walker (23) fra Bergen (og Northampton) har de siste fem årene vært en av strømmetjenestenes giganter globalt. Her hjemme ble han utropt til «årets Spellemann» for 2018.

Blant oppvarmingsartistene Walker har hatt med seg på turné er Andreas «TIX» Haukeland (27), som i helgen vant folkets gunst og skal representere Norge med sangen «Fallen Angel» under Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai.

– Gratulerer så mye med seieren! Veldig stas at han faktisk gikk helt til topps, sier Walker til VG.

– Det blir veldig spennende å se hvordan han gjør det i den internasjonale finalen.

Nylig ble det klart at Walker for femte gang er nominert til Spellemannpris i kategorien «årets låt», nå for Ava Max-samarbeidet «Alone, Pt. II».

I 2016 vant han kategorien, med gjennombruddshiten «Faded».

– En av de snilleste

Men denne gang er ikke seier så viktig, forteller Walker. Han ønsker heller at prisen går til sin dobbeltnominerte kollega.

– Utrolig gøy og stas å bli nominert, det er veldig sterk konkurranse der, gode låter. Men jeg synes ikke nødvendigvis jeg bør vinne. Jeg synes TIX fortjener å ta denne.

– Hvorfor?

– Jeg liker alt han skrur på for tiden, og synes det er stas at han har blitt så godt tatt imot av det norske folk. Jeg digger TIX som person, han er en av de snilleste jeg kjenner. Musikken hans, melodiene, er genial, sier Walker, og legger til at han er åpen for å lage musikk sammen med TIX.

Dobbeltopp

TIX sier til VG at han har «enorm respekt» for Walker.

– Jeg er så glad for at vi fikk muligheten til å møtes allerede før vi begge slo gjennom med musikken. Det er godt å heie på hverandre som artister, og enda bedre å heie på hverandre som venner!

I skrivende stund har TIX både første- og annenplass på Spotifys daglige hitliste, med de to versjonene (engelsk og norsk) av MGP-vinnerlåten.

TIX har tidligere postet flere bilder av seg selv sammen med Walker, som her:

Walker er selv ute med singelen «Fake A Smile»; den ble sluppet fredag og avspilt 2,5 millioner ganger på Spotify internasjonalt i løpet av helgen.

– En veldig annerledes låt for meg, ikke det samme gamle. Gøy å prøve noe nytt.

Falskt smil, ekte stemme

Med seg på vokal har Walker denne gang den amerikanske TikTok-stjernen Salem Ilese (21). Hun er kjæreste med den norske musikkprodusenten Bendik Møller, og via ham fikk Walker-teamet kontakt med henne.

Ifølge Walker var hun en av flere vokalister som fikk prøve seg på «Fake A Smile».

– Vi endte med henne fordi vi syntes hun hørtes best ut.

I 2020 skulle Walker egentlig holde et hundretalls konserter internasjonalt. Slik ble det ikke, men han forteller at han til gjengjeld fikk brukt tiden til å lage mye nytt innhold til Walker-universet.

– Jeg ble veldig tiltrukket gamingverdenen igjen. Alle var jo online, ler han.

– Men det ble veldig annerledes for min del, å gå fra 200-300 reisedøgn i året til bare å sitte hjemme. Faktisk ha tid til venner, familie og annet. Jobbe litt, game, være med venner. Det var deilig de første to-tre månedene. Men det begynte jo å krible etter å komme seg på veien etter hvert.