AVLYST: Fay Wildhagen er bare en av stadig flere artister som må avlyse eller utsette konserter før jul på grunn av nye, restriktive smitteverntiltak. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Norske artister: Flom av avlysninger

Samtidig som flere store norske artister opplever å måtte avlyse konserter på grunn av nye og strengere corona-restriksjoner, nøler de også med å dra ut på veien i fare for å bli smittet. Flere etterlyser klarere beskjed fra myndighetene foran konserthøysesongen før jul.

Bare ett smittetilfelle hos én i reisefølget – eller i vedkommendes familie – kan velte en hel turné.

Eivind Brydøy - som representerer blant andre Fay Wildhagen, Thomas Dybdahl og Janove Ottesen - er en av mange som den siste tiden har vært frustrert over Regjeringens doble kommunikasjon der statsminister Erna Solberg oppfordrer alle til å holde seg hjemme, mens kulturminister Abid Q. Raja vil opprettholde kulturell aktivitet gjennom den ferske stimuleringsordningen.

– Artistene settes i en umulig situasjon. De må gjennomføre konserter for å få stimuleringsmidler, men de må også sette seg selv i en smitterisiko ved å sette seg på flyet og reise rundt, påpeker han.

Foreløpig har Fay Wildhagen måttet avlyse tre konserter, i Trondheim, Bærum og Bergen.

– Thomas Dybdahl har konserter i Haakonshallen i Bergen i desember. De står på planen ennå, men Oslo Konserthus måtte vi avlyse, forteller han.

Avlyse måtte også Kari Bremnes gjøre forrige uke.

– Det er en uforutsigbar situasjon å stå i, som artist/musiker, for tida, når vi oppfordres til å gjennomføre konserter - samtidig som smitterestriksjoner kan gjøre det umulig å gjennomføre, sier hun til VG.

– Jeg skulle eksempelvis gjøre en minikonsert nå på tirsdag, som jeg måtte avlyse da jeg ble satt i karantene. Med følger for musikere og lydmann. Det er grenser for hvor mange ganger vi kan planlegge konserter som ikke kan gjennomføres likevel, sier Bremnes.

I KARANTENE: Kari Bremnes havnet i karantene og måtte avlyse konsert. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hun får følge av Hellbillies’ manager, Kjell Ove Torkildsen. Manageren forteller at Hellbillies nå primært holder på i studio, og avventer situasjonen med tanke på konserter og turneer, der produksjonen gjerne teller 16 personer.

– Skulle bare én av crewet bli smittet, eller ha et familiemedlem som blir smittet, da er helvete i gang for oss alle 16, samt våre nærmeste igjen. Da er turneen umiddelbart over, sier han.

Tor Arne Ranghus i TARAN, som produserer juleturneene «Julenatt» med Wenche Myhre, Jørn Hoel og Emil Solli-Tangen, samt «Stille natt, hellige natt» med Alexander Rybak, Rune Larsen, Maria Haukaas Mittet, Hans Marius Hoff Mittet og Ingrid Berg Mehus, forteller at hans artister er innstilte på å reise rundt, og at relevante utgifter for eventuelt avlyste konserter vil bli dekket.

TARAN mottok i slutten av oktober 5,4 millioner kroner fra stimuleringsordningen til å dekke sine juleturneer.

Ranghus har imidlertid fått nok et coronaproblem i fanget, ettersom hans turneer i overveiende grad er kirketurneer. Regjeringen har nemlig fastslått at kirkebenker ikke kan defineres som «fastmonterte stoler». Dermed får ikke hans kirkekonserter lov til å ha et publikum på 200 – kun på 50 personer.

– Det er altså helt hull i hodet. Kirkerommet er noe av det tryggeste vi har - det er høyt under taket og mange utganger. Når det sitter en representant fra Høyre på fjernsyn og sier at når du setter deg på en kirkebenk, så sklir du over mot naboen ... det er noe av det dummeste jeg har hørt. Når jeg setter meg på en kirkebenk, sklir jeg da ikke mot naboen, sier Ranghus, som likevel mener han har oppfattet signaler om at denne bestemmelsen blir endret.

– Ja, jeg satser på at vi likevel kan ønske 200 velkommen til våre konserter før jul, sier han.

Febe Rognstad Hansebråten har arrangert julekonserter i 25 år, helt siden hun var manager for avdøde Jan Werner Danielsen. Hun har ennå ikke fått svar på sin søknad om stimuleringspenger fra Kulturrådet, og nå haster det for hennes tradisjonelle juleproduksjon, «Blåtoner», med Maria Solheim, Ole Børud og Lewi Bergrud.

– Vi skal ut om ti dager, men jeg tør ikke å legge ut på en turné som koster flere millioner kroner når jeg ikke får svar på om vi blir kompensert. Jeg har enkeltmannsforetak, og jeg klarer ikke å gå på en slik smell, sier Rognstad Hansebråten, som i verste fall frykter å måtte avlyse hele turneen.

– Vi må få større forutsigbarhet her. Ti dager unna så vet jeg ikke hva jeg skal si til mine underleverandører – artister, lyd, lys, kirker – det er et veldig stort apparat som trenger informasjon fort, sier hun.

Kulturminister Abid Q. Raja opplyser i en epost til VG at han har stor forståelse for at artister og konsertarrangører er fortvilet over situasjonen vi er i nå.

– Ikke minst er det mye usikkerhet om økonomi og smittevern blant dem som nå skal turnere. Vi i regjeringen følger utviklingen nøye og vurderer fortløpende behov for endringer og justeringer i de økonomiske støtteordningene. Bare i dag (tirsdag denne uken, red.anm.) har vi for eksempel varslet ny kompensasjonsordning på nyåret, og varslet at også lokale myndigheters pålegg som rammer kultursektoren, som i Oslo og Bergen, vil kunne dekkes av mitt departements ordninger. Begge deler er nytt, og ment for å skape mer forutsigbarhet, skriver Raja.

Kulturministeren forsøker også å berolige alle kulturaktører som frem mot jul opplever avlyste arrangement.

– Søkere som har fått tilskudd fra stimuleringsordningen, men som likevel ikke vil kunne gjennomføre på grunn av pålegg fra offentlige myndigheter, trenger ikke betale tilbake uunngåelige økonomiske forpliktelser i forbindelse med det avlyste arrangementet, skriver han.

Det gleder Tor Arne Ranghus i TARAN.

– Jeg er opptatt av at alle, både musikere og teknikere, kan komme hjem til jul med litt penger i pungen, og det får de nå, mener han.

Folkekjære D.D.E. er blant dem som denne uka fikk utbetalt seks millioner kroner fra den ferske stimuleringsordningen. Dermed er deres juleturné berget, dersom de får gjennomført den i alle byer på turnéplanen. Hovedstadens ekstra strenge tiltak gjør for eksempel at bandet fremdeles er usikre på om det blir konsert i Oslo Spektrum i desember.

– Vi lever i hovedsak av arrangement med publikumskapasitet på over 1000 mennesker, det blir nok de arrangementene som tillates sist. Vi etterlyser en fleksibilitet i smitterverntiltakene. Til tross for at vi ikke har kjente smittetilfeller fra kulturarrangement, rammes vi av de strengeste tiltakene. Tiltak er nødvendig, og kanskje bør de være enda strengere. Men da må de også treffe, sier D.D.E.s Eivind Berre.

Publisert: 12.11.20 kl. 19:44