MGP: Nye utfordrere klare

Fire nye artister er klare for delfinale i MGP kommende lørdag. Der skal også Kaja Rode fremføre sitt forhåndskvalifiserte finalebidrag. Under kan du lese VGs vurdering av låtene!

Det er Tor Martin Bøe som har anmeldt bidragene til kommende lørdag. De fire utfordrerne til en finalebillett er Big Daddy Karsten, Dinaye, Emmy og Ole Hartz.

Forhåndskvalifiserte Kaja Rode huskes kanskje best fra «The Voice» i 2017 da hun fikk alle dommerne til å snu seg på blind audition.

Rode presenterer sin låt «Feel Again» senere i uken. Hun studerer Retail Management på BI og jobber med låtskriving. Nå er hun klar for MGP, i et samarbeid med låtskrivere som kom til via NRK og MGP.

Disse er Magnus Martinsen, Mirjam Johanne Omdal, Andreas Gjone og Erika Dahlen.

HER ER VGs TERNINGKAST:

Big Daddy Karsten: «Smile»

Tekst/melodi: Karsten Dahl Marcussen, Are Næsset og Pål Gauslaa Sivertzen

Big Daddy Karsten Foto: Julia Maria Naglestad, NRK

Arendalsrapperen Karsten Marcussen introduserer seg i MGP-universet med en solblid låt. Veldig blid. Man skal være rimelig nedkjølt for å ikke anerkjenne gleden i den jublende essensen i «Smile».

Så vidt jeg kan skjønne, er det første gang på lenge, muligens noensinne, at Big Daddy Karsten velger engelsk. Og – betraktelig mer interessant – dur.

Videre originalt er det på ingen måte – spesielt refrenget minner om det meste av annen positiv og lettsindig enkel pop. Så er det da heller ikke noe originalt i å smile, men det er som oftest ganske effektivt.

Big Daddy Karsten leverer sterkt på fest, glede og ukritisk entusiasme.

Dinaye: «Own Yourself»

Tekst/melodi: Christian Ingebrigtsen, David Thulin og Dina Matheussen

Dinaye Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Oppstemt Michael Jackson anno «Off the wall»-popfunk. Med, heldigvis, mye bedre blåserbruk enn Ketil Stokkan i forrige uke. Samt en uttalt intensjon i teksten om å skille seg ut, i stedet for å kopiere.

Resultatet legger seg likevel tett etter førstnevnte artist. Dina Matheussen (17) er ukens yngste deltager og også ukens mest imponerende vokalist. Medlåtskrivere Christian Ingebrigtsen og svenske David Thulin har bidratt på en låt som ønsker å være jublende selvbevisst.

Helheten blir dessverre mest glatt og forglemmelig. Slår Dinaye til med tilsvarende dansekompetanse som tok henne langt i «Norske Talenter» og MGPjr kan dette uansett bli meget imponerende live.

Emmy: «Witch Woods»

Tekst/melodi: Olli Äkräs, Elsa Søllesvik, Morten Franck

Emmy Foto: Juia Marie Naglestad, NRK

Denne ukens Alan Walker-homage, og ukens andre deltager med erfaring som MGPjr-deltager. «Witch Woods» byr på et orientalsklignende drop og en fleksibel og morsom vokalist. Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen (20) utviser smarte intensjoner sammen med låtskriverne sine (inkludert Elsa Søllesvik fra den tidligere indieduoen Elsa & Emilie).

Ambisjonen om å lage skummel og fengende dansepop fungerer ikke helt i undertegnedes ører og hode. Spesielt det muligens obligatoriske, men malplasserte trap-aktig mellomspillet virker passe pussig når man bare hører låten.

Forhåpentligvis skjer det noe fantastisk her under TV-sendingen.

Ole Hartz: «Vi er Norge»

Tekst/melodi: Rein Mellbye Van Vliet, Eirik Næss, Ole F. Hartz Gravbråten, Magnus Hagen Clausen og Petter Bjørklund Kristiansen

Ole Hartz Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Her går vi fra et misforstått feleriff til et så totalt fravær av tekstkompetanse at det er imponerende.

Selvsagt er det også meningen, men vær så snill: Et forsøk på satirisk hallois, om landet som kommer i mål før alle andre, og «hei, vi har olje», er knapt et revynummer for folk som hater å le.

Festmusikksjangeren har sine helt egne beundringsverdige kvaliteter, i sitt durkdrevne behov for å være edgy rølpete. Her sparker man inn åpne låvedører med utdaterte stereotypier i tre veldig lange minutter.

Nesten så man håper at nettopp «Vi er Norge» får dra til Rotterdam, så Norge blir kastet ut av Eurovision for alltid.