FOLKEHAV: Konserten til popgruppen «Six60» blir omtalt som den største i verden siden pandemien brøt ut. Foto: David Rowland / AP

Helt sant – her var det 50.000 på livekonsert

Se på dette bildet. I Norge ville det vært helt utenkelig, men popgruppen «Six60» samlet 50.000 fans til konsert på New Zealand lørdag.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er nyhetsbyrået AP som melder dette.

Kanskje ikke så rart at bandets vokalist Matiu Walters bare var et stort smil da han så utover den i enorme menneskemengden på Eden Park rugby-stadion i Aukland.

– Hva skjer, Eden Park?

For mens store deler av verden fortsatt er nedstengt, har New Zealand etter å ha fått kontroll på covid-19-viruset, normalisert hverdagen for landets innbyggere. Her er det hverken en meter – eller to meters-regler som gjelder lenger.

Dermed har et band som «Six60» kunnet reise landet rundt og samle tusenvis av mennesker til sine konserter. Men aldri så mange som på turnéavslutningen i Eden Park lørdag. En konsert som ifølge AP blir omtalt som den største i verden siden pandemien brøt ut.

En av gruppens fans, Lucy Clumpas, som har bodd det siste året i Storbritannia med lockdown etter lockdown, sier hun opplevde det som helt uvirkelig å være omgitt av så mange.

– Det veldig viktig for oss mennesker å kunne være sammen igjen på denne måten. Oppleve det samme og synge de samme sangene sammen. Det gir oss følelsen av å være en del av noe, sier Clumpas til AP.

Matiu Walters sa i et intervju før den store konserten at han håper inderlig at andre musikere over hele verden snart får lov til å opptre live igjen.

– Vi vet også hvordan det er å være rammet av lockdown. Det er helt forferdelig. Vi visste heller ikke om vi kunne få opptre igjen. Men her på New Zealand er vi heldige, sier Walters.

Gitaristen Ji Fraser fortalte at mottagelsen gruppen har fått på det som i New Zealand har vært sommerturné, har vært «helt utrolig».

– Folk var nærmest fantastiske og opprømt over å få anledning til å oppleve levende musikk etter et langt og vanskelig år, sier Fraser.