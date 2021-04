POPARTIST: Jessica Simpson, her avbildet i Los Angeles i januar i fjor. Foto: Christopher Polk / Invision

Jessica Simpson kastet ut badevekten

Jessica Simpson (40) har slitt med vekten store deler av livet. Nå har hun sluttet å veie seg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske popstjernen har alltid vært åpen om sine slankeprosesser. Etter at hun fødte barn nummer tre i 2019, gikk hun ned hele 45 kilo. Tidligere har hun tatt av både 30 og 20 kilo.

Nå forteller Simpson i et intervju med «Today» at hun etter alle årene med dårlig forhold til egen kropp, nå har kvittet seg med badevekten. Nå er fokuset på helse fremfor et bestemt tall på vektskalaen.

– Jeg kastet den ut. Nå vet jeg ikke hva jeg veier. Det eneste jeg ønsker, er å føle meg vel og kunne få opp glidelåsen på buksen. Og hvis ikke det går, så har jeg en annen størrelse. Jeg har alle størrelser, sier 40-åringen, som nekter å la antall kilo definere hvem hun er som menneske.

Jessicas mamma: – Ufattelig

Simpson har gjentatte ganger stått frem i mediene og tatt oppgjør med kroppskritikk.

Sangerens mor, Tina Simpson (61), var gjest i samme TV-show tidligere denne måneden. Der snakket hun om hvor hardt det er å være vitne til at datteren blir latterliggjort.

– Skal jeg være ærlig, så var det det tyngste av alt. På grunn av måten folk dømmer henne. Det er fattelig. Kroppshets er en fryktelig ting. Ingen jenter – eller gutter – skulle noen gang behøve å oppleve det. Punktum, uttalte 61-åringen.

Jessica Simpson postet dette bildet av seg og moren i anledning TV-intervjuet:

I desember i fjor inngikk Simpson en avtale med Amazon, som blant annet innebærer å lage en dokumentarserie om eget liv.

I tillegg skal Simpson være med å lage en fiktiv, manusbasert serie basert på da hun selv var i 20-årene – en periode som er utlevert i boken «Open Book». Denne serien skal også ta for seg tiden etter skilsmissen fra Nick Lachey (40).

TREBARNSMOR: Jessica Simpson og ektemannen Eric Johnsen på boklansering i 2020 – med sine tre barn. Foto: PBG / EMPICS Entertainment

Halvannet år har gått siden Simpson lanserte selvbiografien, der hun blant annet bretter ut at hun i mange år drev med selvmedisinering i form av alkohol og piller.

Simpson entret rampelyset som barn – i «Mickey Mouse Club» – og var i tenårene da hun slo gjennom for fullt som popartist. Siden har hun slått seg opp som forretningskvinne, blant annet innen motedesign.