SLITER: Britney Spears, her på en filmpremiere i Los Angeles sommeren 2019. Foto: Jennifer Graylock / EMPICS Entertainment

Britney Spears’ advokat har søkt om å få hoppe av

Den ene etter den andre trekker seg nå ut av apparatet rundt popstjernen (39).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Dagen etter at det ble kjent at Britneys mangeårige manager har sagt opp sin jobb, blir det kjent at advokaten som har jobbet for henne siden 2008, gjør det samme.

Samuel Ingham III ble utnevnt av retten i 2008, som en del av den senere så omstridte vergemålsordningen rundt Britney. Men nå er han forsynt.

En rekke amerikanske medier, som Forbes og Variety, viser til rettspapirer fra tirsdag der Ingham søker om å bli fristilt fra oppgaven. Så fort retten finner en ny advokat til å artisten, ønsker han å trekke seg ut.

Ingham har sammen med Britneys far, Jamie Spears, hatt ansvaret for popstjernens liv og økonomi. I likhet med pappa Spears har Ingham måttet tåle massiv kritikk fra Britneys fans for å ha hindret Britney i å leve livet sitt som hun selv ønsker.

Advokaten har ikke oppgitt noen konkret grunn for å gi seg. Han har heller ikke besvart Varietys henvendelser.

RETTSTEGNING: Samuel Ingham (oppe til venstre), omsorgsverge Jodi Montgomery øverst i midten) og andre aktører rundt Britney under den digitale høringen i forrige måned. Foto: MONA EDWARDS / AFP

Manageren og advokaten er ikke de første som forlater Britney-leiren mens det stormer som verst.

For litt over en uke siden opplyste Bessemer Trust, et forvaltningsbyrå som har hatt delansvar for forvaltningen av de økonomiske interessene til Britney den siste tiden, at de bryter ut.

Ifølge nye rettsdokumenter hevder forvaltningsbyrået at «endrede forutsetninger» har gjort at de ønsker å trekke seg fra vergemålsordningen, og at de trodde ordningen var frivillig fra artistens side.

Selv om Britneys sterke vitnemål i retten for snart tre uker siden har fått hele verdens oppmerksomhet, er hun fortsatt langt unna en løsning på sin betente situasjon.

Vergemålet hun har vært underlagt siden det store sammenbruddet for 14 år siden, gjelder inntil videre. Nylig ble det klart at retten avviste et gammelt krav, fra november 2020, om å fjerne faren som medverge. Hva som blir resultatet av den nye høringen Britney selv deltok i, gjenstår å se.